東京奧運・新冠肺炎｜東京都取消公眾觀賽

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-19 20:52

據日本放送協會6月19日稱，日本東京都知事小池百合子宣布，東京奧運會期間，東京都將取消一切公眾觀賽活動，部分活動場館將用於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種。

小池百合子在與日本首相菅義偉舉行會談後作出上述表示。奧運會期間，東京都原本在上野公園、代代木公園、調布車站前等多地設置了奧運合作夥伴活動場所、戶外大型觀看賽事直播的場地等。但因為受疫情影響，日本中央政府和東京奧組委要求避免人員聚集，盡量取消戶外大屏觀賽等活動，因此將部分場地用於新冠疫苗接種等防疫用途。

東京19日報告新增388例新冠肺炎確診個案。小池百合子表示，為了成功舉辦東京奧運會和殘奧會，「這是必要的對策」。

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日本政府曾表示，在沒有進入緊急狀態或實施準緊急狀態的地區，將允許最多1萬人參加大型活動，只要不超過場館容量的50%。

共同社19日報道說，日本政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂等專家向政府和奧組委提交了建議，指出空場舉辦東京奧運會和殘奧會「是理想的方式」。但菅義偉政府執著於以接納觀眾的形式舉辦，將此作為戰勝新冠的「世界團結的象徵」（七國集團峰會聲明的措辭），對專家的動向繃緊了神經，欲與奧組委統一步調，聯手弱化專家建議的核心內容。