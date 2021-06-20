美國少女搭飛機遭胸襲　23秒影片驚揭後座色狼「怪手」肆無忌憚

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美國一名18歲少女與家人搭乘精神航空（Spirit Airlines）前往加州，卻遭後方一名年約5、60歲的男性乘客偷摸手臂與胸部；儘管內心十分驚恐，但仍保持鎮定，將騷擾過程全都拍攝下來。但是，她轉身與色狼對質，卻被空服員要求安靜坐好，氣得將影片分享至TikTok，立刻吸引各界關注。

根據《每日星報》等外媒報道，少女17日與家人搭上飛機，但是分別坐在不同座位，才登機不久、還在等待起飛，就感覺乳房側邊出現奇怪觸感，她感到非常困惑，於是決定拿出手機，使用自拍鏡頭拍攝一探究竟。

影片中，少女把身體靠在扶手上，只見一隻「鹹豬手」從窗戶那側與座椅之間的縫隙伸出來、緩緩靠近。她此時刻意動了一下，對方趕緊把手抽回，放在椅子上。

23秒影片揭後座大叔從椅縫伸怪手胸襲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

少女坦言覺得非常不舒服，「我站起來質問他，並把影片拿給周圍所有人與空服員看，但卻被要求坐下、保持安靜」。最後，她與另一名女乘客交換位置，才度過了這一趟旅程。

此影片上傳後，立刻引發熱烈討論，24小時內累計超過50萬次觀看，至今已經超過100萬人瀏覽。但是，精神航空目前尚未對此回應。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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