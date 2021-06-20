新冠肺炎｜Delta恐成多國主流變種病毒株　德美警惕

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-20 16:16

德國有關部門6月18日警告，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Delta（首見於印度）會在全國蔓延。美國疾病控制和預防中心（CDC）總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）亦在同日表示，具有高度傳染性的Delta病毒株可能不久會成為國內主要病毒株。

德國聯邦政府研究機構羅伯特-科赫研究所（RKI）所長威勒（Lothar Wieler）表示，雖然Delta變種病毒株僅佔目前個案的6%，但這比例正在增長。

威勒指，「問題不在於Delta是否成為主要病毒株，而是何時會發生。」他預計這隻病毒株最遲會在秋季帶來「最嚴重的打擊」。

↓想看更其他國家國民眾在疫情下生活的照片，請點擊放大觀看：

+ 3 + 3 + 3

Delta預料不久將成美國的主流病毒株。沃倫斯基18日接受美國廣播公司（ABC）節目訪問時說，她認為這種情況有可能會發生。

她說，變種病毒株Alpha（首見於英國）很快便成為國內一兩個月之間的主流病毒株，預料Delta亦會一樣。

德美衛生人員所預計的情況合乎世界衛生組織（WHO）18日發出的警告。WHO當天表示，Delta正成為全球主要的變種病毒株。

Delta已在英國和俄羅斯境內肆虐。英國政府6月18日統計指，國內近期幾乎所有確診患者感染的新冠病毒都是Delta。

俄羅斯19日稱，首都莫斯科單日新增確診個案9,120宗，是疫情以來最高記錄。市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）說，市內89.3%確診個案，都是感染Delta。