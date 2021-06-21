一分鐘看世界｜進擊的Delta、疫情中的拉美、伊朗人為何「躺平」

今天是6月21日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
Delta蔓延多國
世界衛生組織18日稱，2020年10月在印度首次被發現Delta變異病毒株可能成為全球主要的變種病毒株。此外2020年8月首度在南美國家秘魯發現的Lambda變異病毒株，如今已傳至29個國家，尤其是在南美洲。一項針對醫療人員所做的研究顯示，面對新的「值得關注的變異病毒株」，就算曾確診也不一定能預防二度感染，接種疫苗才是正途。
疫中拉美
拉美可謂是疫情中全球受創最深的區域，該地人口佔全球總數不到9%，但錄得的新冠案例卻佔到近兩成，死亡人數更是高達全球四分之一，經濟萎縮比例也居世界之最。它們面臨嚴重政治、經濟、衛生危機。可是，讓拉美如此病重難癒的主因，卻不是新冠。香港01就此進行專題報道，細看疫情對秘魯及墨西哥的影響。
伊朗新總統
伊朗6月18日舉行總統大選，司法總監萊希勝出。這位保守派與強硬派代表人物，是最高精神領袖哈梅內伊的心腹。他上場後，伊朗核協議前景，以及伊朗與西方國家及中國的關係都令人關注。投票未舉行前，不少人已覺得結果沒懸念，此外國家經歷長年政治混亂和經濟困難，很多人已經不再熱衷參與政治，導致投票率偏低，有稱選民寧願「躺平」……（點擊了解更多）
以色列變天
以色列國會13日在信任投票中批准由中間派在野領袖拉皮德與右翼政黨「統一右翼聯盟」黨魁貝內特成立新的聯合政府，終結長達12年的內塔尼亞胡執政時代。這新政府由多個政黨組成，右翼陣營甚至打破傳統禁忌而與阿拉伯裔政黨結盟，導致這猶太國家中首度出現伊斯蘭政黨，它們能否順利而長久合作，引起外界關注。
內塔尼亞胡12年的執政終結，他之後將面對涉貪官司，前程不太樂觀。（AP）
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