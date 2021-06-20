美國智庫新報告　描繪中國崛起

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-20 17:14

隨着中國經濟的崛起，中國在全球貿易中的地位不斷提升，進而提升了中國的全球影響力。

據美國阿克西奧斯新聞網站6月18日報道，美國丹佛大學（University of Denver）和美國大西洋理事會（Atlantic Council）發布一份新報告，力圖衡量各國對彼此的影響力，並在這個過程中生動描繪了中國的崛起。報告的作者分析了兩個國家在貿易、安全和外交關係的可量化方面（交易貨物的價值、提供的援助、武器轉讓等），然後研究一個國家對另一個國家的依賴程度。

報道稱，上述報告中的這些數據確實體現出30年來的一個明顯趨勢：美國的全球影響力停滯不前，歐洲的全球影響力已經衰落，中國的全球影響力迅速擴張。

具體來看：在2000年，中國還只在少數國家最有影響力，但在21世紀初，中國的影響力隨經濟發展迅速增長。

報告的作者之一莫耶（Jonathan Moyer）説：「影響力在國際體系中的作用方式現在往往並不集中於軍事影響力，儘管這仍然很重要。」報告稱，中國的影響力主要源於在全球貿易的中心地位。

報告的另一位合著者伯羅斯（Matthew Burrows）説，因為轉向保護主義，美國相對中國競爭力減弱。他説：「美國退出重要的地區性貿易協議，這從本質上説使天平向中國傾斜。」

根據這項研究，目前美國在大約50個國家仍然最有影響力，中國在34個國家最具影響力，包括幾乎整個拉美以及印度、日本、沙特阿拉伯和澳洲等經濟重量級國家。