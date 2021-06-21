巴基斯坦總理避談新疆問題　稱尊重中方處理方式

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-21 19:00

美國AXIOS新聞網6月21日公開採訪巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）的片段，就中國新疆穆斯林問題與記者斯旺（Jonathan Swan）進行多次交鋒。

2021年6月21日，美國AXIOS新聞網記者斯旺（左）採訪巴基斯坦總理伊姆蘭·汗畫面。（Twitter@Axios）

據美國AXIOS新聞網6月21日報道，伊姆蘭·汗在受訪時多次拒絕承認中國鎮壓穆斯林的説法，並表示中國已經否認了所謂的鎮壓。

在採訪中，AXIOS記者斯旺先是提及伊姆蘭·汗2020年發布的一份呼籲對抗西方「穆斯林恐懼症」的公開信，然後提問稱：為什麼你在美國西方「穆斯林恐懼症」的事上如此直言不諱，卻避而不談在中國西部發生的「穆斯林種族滅絕」？

Pakistan Prime Minister Imran Khan asks @jonathanvswan why the West focuses on the genocide of Muslims in China's Xinjiang province and not the atrocities in Kashmir.



Khan: "Why are the people of Kashmir ignored? It is much more relevant.」 #AxiosOnHBO pic.twitter.com/jTeXrKKEgv — Axios (@axios) June 21, 2021

伊姆蘭·汗在回答時表示，北京已經多次否認在新疆的所謂鎮壓行動。「不管我們和中國人有什麼問題，我們都是閉門談論的。在我們最困難的時期，中國是我們最好的朋友之一。當我們真正困難的時候，我們經濟困難的時候，中國馳援我們，我們尊重他們的方式」。

AXIOS記者斯旺又問道：「你是否因為中國給巴基斯坦投入的大量資金讓你必須保持沉默而感到噁心？」

伊姆蘭·汗稱，「我環顧世界，巴基斯坦、利比亞、索馬里、敍利亞、阿富汗都在發生些什麼，那我是不是要開始談論每一件事了？我的注意力都集中在我們的邊界之內，我的國家之內。」

AXIOS記者斯旺還提問伊姆蘭·汗：「你允許美國政府派中央情報局（CIA）到巴基斯坦開展跨境反恐行動，打擊基地組織、ISIS或者塔利班嗎？」

伊姆蘭·汗搖頭説，「絕對不允許。」「（不允許美國CIA）在巴基斯坦任何基地、領土上，實施任何針對阿富汗的行動，絕對不。」