澳媒渲染中國在南太地區影響力對巴新構成挑戰　中國反駁

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-22 03:04

澳洲廣播公司（ABC）6月15日援引巴布新畿內亞（以下簡稱巴新）國防軍司令託羅波（Gilbert Toropo）的話稱，中國在太平洋島國地區不斷增強的存在對巴新構成挑戰，由於缺乏強大的安全力量，巴新在中國面前非常脆弱。對於澳媒的這篇報道，中國外交部發言人趙立堅在6月21日舉行的例行記者會上反駁。

趙立堅表示，巴新總理馬拉佩（James Marape）和巴新國防軍司令託羅波均已在巴新主流媒體上公開澄清，強調中國是巴新的重要合作伙伴，巴新和中國在友好和相互理解基礎上享有共同價值觀，巴新將繼續在一個中國原則基礎上發展對華友好關係。

趙立堅指出，這不是澳洲有關媒體第一次通過斷章取義、曲解誤讀的伎倆炒作所謂「中國威脅論」，並且不知道會不會是最後一次。有關媒體出於自身見不得人的政治動機，熱衷於無中生有製造話題，煽動反華情緒、挑撥關係，這種拙劣的做法缺乏專業精神和職業道德。中國和巴新傳統友誼深厚，兩國全面戰略伙伴關係發展良好，任何攻擊、抹黑或離間中巴新關係的圖謀都是徒勞的。

據巴新《國家報》（The National）6月18日報道，巴新國防軍司令托羅波當天澄清了此前他對澳洲廣播公司發表的言論。

托羅波表示，他會見了來自中國的國防顧問，向中方解釋了相關言論並強調巴新仍然中國保持着密切的合作關係。

巴新總理馬拉佩則對託羅波此前發表的言論表示擔憂，並尋求軍方能夠解釋或撤回相關聲明。

馬拉佩表示，中國仍然是巴新主要的發展夥伴，兩國關係自1975年建交以來就一直牢固，中國為巴新的發展議程、重要投資以及初級產品的出口提供了切實成果。

據瞭解，澳洲國防部擬出資1.75億澳元資助巴新重建位於曼奴斯島的海軍基地，旨在使該國能夠有效地執行海軍巡邏任務，巴新國防軍司令託羅波於6月15日就此事接受了澳媒採訪。