一分鐘看世界｜中加針鋒相對、法國61萬人為誰聯署、金與正斥美國

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-23 07:00

今天是6月23日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

中加針鋒相對

聯合國人權理事會第47屆會議正在瑞士召開，中國與加拿大展開角力，加方代表在會上讀出有逾40個國家參與的聯合聲明，就香港和新疆問題批評中國，另一邊廂，白羅斯代表65國發言，反對以人權為藉口干涉中國。中方也反擊加拿大，與俄羅斯、朝鮮等盟友呼籲調查加拿大原住民學校遺址驚現215具兒童遺骸的事件……（點擊了解更多）

圖為2021年6月13日，加拿大總理杜魯多於英格蘭康沃爾郡出席七國集團峰會記者會。（AP）

法國60萬人為誰聯署

法國女子巴科（Valerie Bacot）遭前繼父兼丈夫強姦和毆打23年，最終在2016年開槍擊斃他，當地法庭最新對此案展開審訊，預料審訊持續5天，在網絡上，超過61萬人聯署呼籲赦免巴科……（點擊了解更多）

金與正斥美國

朝鮮領袖金正恩指需為與華府對話或衝突做好兩手準備後，美國國家安全顧問沙利文形容這是有趣信號。朝鮮「皇妹」金與正之後表示，美國抱有錯誤期待，將會大失所望……（點擊了解更多）

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緬甸足球員命運

緬甸發生軍方政變、昂山素姬遭拘留等事件後，政局極不穩，一名國家隊運動員5月底前往日本比賽後未有隨隊回國，改為尋求庇護，並決定提交難民申請。事實上，日本的難民審批是出名嚴格，成功率極低，事件再次牽起國內外對日本難民制度的關注……（點擊了解更多）

圖為6月17日緬甸國家足球隊門將Pyae Lyan Aung（左二）在大阪關西國際機場向傳媒發言。（AP）

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