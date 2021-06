新冠肺炎｜印度：Delta+變種病毒迅速散播　迄今傳至9國

撰文: 許懿安 最後更新日期: 2021-06-23 08:05

印度衞生部長布山(Rajesh Bhushan)6月22日稱,已發現22個由變異病毒株Delta+(Delta Plus)引致的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診個案,當中16個在馬哈拉施特邦(Maharashtra)、喀拉拉邦(Kerala)及中央邦(Madhya Pradesh)發現。但印度中央政府22日時稱,知道全國迄今僅2宗Delta+個案。

馬哈拉施特邦的專家擔心,Delta+有可能引發第三波疫情,而它可能來得比原先預計的早。馬哈拉施特邦Delta+個案最多,當地政府已在就第三波疫情做準備。

布山在一份提供媒體的聲明稱,Delta+已在美國、英國、葡萄牙、瑞士、日本、波蘭、尼泊爾、中國及俄羅斯出現。

印度新冠肺炎疫情:圖為6月13日,一名女子於海得拉巴接種印度國產疫苗Covishield時以手機自拍。(AP)

有抗藥性 與細胞結合更強

Delta+是Delta變異病毒株出現突變的結果。Delta首次於2020年10月在印度被發現,亦稱為B.1.617.2。Delta被指是印度第二波疫情快速蔓延的原因。Delta+也被視為傳染性強與傳播得快。

印度新冠病毒基因聯盟(INSACOG)稱,Delta+與肺細胞受體有更強的結合。

外界暫時未知Delta+會導致病人情況變得有多嚴重,但印度《明特報》(Mint)稱,據報它已對現有治療方案以及「單株抗體雞尾酒療法」(monoclonal antibodies cocktail)有抗藥性。

疫苗效力方面,布山稱印度生產的Covishield及Covaxin疫苗對Delta+有效,稱會盡快公布它們產生的抗體滴度的程度和比例是多少。

印度新冠肺炎疫情:圖為6月14日一名兒童在查謨外圍一個貧民窟中參加網上課程。(AP)

INSACOG將Delta+列為「需要關注的變種病毒株」(variant of concern,VOC),但印度國家疫苗管理專家組(National Expert Group on Vaccine Administration)的VK・保羅博士(Dr. VK Paul)稱它現時是「值得留意的變種病毒株」(variant of interest,VOI),不是VOC。