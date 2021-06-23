新聞背後｜Delta變種恐成歐洲主要流行病毒　拖慢經濟重啟步伐

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-23 16:02

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多國仍然持續，其中在印度首先發現的Delta變種病毒株（B.1.617.2）逐漸在各地擴散，威脅正準備重啟經濟及恢復生活的歐洲等地。

圖為6月17日，法國巴黎重開迪士尼。迪士尼受疫情影響已關門8個月。（Reuters）

世界衛生組織在6月21日警告，Delta變種病毒是至今傳播最快、適應能力最強的變種病毒，警告可能會造成全球疫情反彈。

目前Delta變種病毒已散播到歐洲地區，且有進一步擴大跡象。在英國，Delta變種已佔新確診個案中的主要病毒。科學家估計Delta變種，較在英國率先發現的Alpha變種病毒株（B.1.1.7）傳染力增加40至80%。Alpha變種已較最初在武漢發現的病毒株感染率增加50%，意味Delta變種導致疫情爆發的機會，較英國的變種更高。

至於法國及意大利，每日新增感染數字已降至每日1000宗，兩國亦逐步放寬防疫限制。Delta變種在兩國的流行率低於5%，但相比最近幾周最少增加了一倍，有專家預料在未來數個月，Delta變種會逐漸在區內擴大，恐佔感染新增個案的絕大部份。

圖為6月20日，英國倫敦一間疫苗接種中心。英國已開放至所有成年人均可接種疫苗。（Reuters）

接種疫苗仍有效對抗變種

雖然Delta變種更具傳染性，但已完成接種疫苗的人似乎能有效防止病情惡化。在英國，最近幾週感染人數雖然一直上升，死亡人數仍保持相對穩定。

在其他歐盟國家，已完成接種疫苗的人數較英國少，一旦疫情反彈都可能阻礙歐洲重啟經濟的步伐。

摩根士丹利發表報告，指英國經濟可以應對長達六週的重啟延遲，而不會造成嚴重後果。歐盟經濟體也可以承受短暫的延遲，但更長的延遲會影響夏季旅遊旺季，拖累經濟，尤其是依賴旅遊業發展的南歐地區。

米蘭大學病毒學家普雷利亞斯科（Fabrizio Pregliasco）表示，Delta變種病毒的散播令人擔憂：「你愈是要尋找Delta變種，就愈發現它無處不在。」他又表示「但目前看起來疫苗是有效的，因此要解決這問題方法就是盡可能讓更多的人接種疫苗。」

有專家擔憂指出，如果Delta變種病毒在有足夠的人接種疫苗之前搶先感染更多的人令疫情爆發，歐洲大陸可能會重演2020年秋天的情況，出現大規模的感染。且因年老組別已優先接種關係，感染群組會趨年輕化。