新聞背後｜西班牙特赦加泰獨派領袖引60％人反對　首相強調要和解

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-23 19:15

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）宣布將特赦9名被關押的加泰羅尼亞（Catalonia）獨派領袖後，事實上，自近來傳出有關消息後，在當地一直爆發分歧，甚至有數以萬人示威抗議，反對政府給予特赦。究竟是要對獨立派領袖釋出善意，還是不應放過他們？西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）則在回應時強調，這是要打開「和解之路」。

西班牙首相桑切斯6月21日在加泰羅尼亞首府巴塞羅那演說。（Reuters）

西班牙最高法院在2019年判處9名加泰羅尼亞獨立派領袖入獄，為期9到13年不等，至2021年6月21日，首相桑切斯宣布將特赦9名獨派領袖。他們將獲取消餘下的刑期，但會維持禁止出任公職的限制。

在特赦名單上的獨派領袖，包括加泰自治政府前副主席洪克拉斯（Oriol Junqueras）、加泰政府前內閣成員、加泰議會前議長和公民社會組織領袖等。在2019年，他們因為發動獨立公投被判煽動叛亂和挪用公款罪成，被重判監禁9至13年。

名單上並未包括流亡海外的加泰自治政府前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）。

圖為2020年7月在加泰羅尼亞地區街頭，民眾在建築物展示橫額，要求政府釋放加泰獨派領袖、加泰自治政府前副主席洪克拉斯（Getty）

60%國民反對特赦

西班牙政府向獨立派釋善意，但事實上，這在當地引起不少分歧，自政府有意特赦的風聲在6月初傳出後，不少西班牙國民對此反對，路透社21日引述民調顯示，約60%西班牙人反對釋放這9人。

6月13日，首都馬德里一個廣場有約2.5萬上街集會，抗議政府的特赦計劃，西班牙三個右派政黨的領袖都有現身集會，不少示威者更要求首相桑切斯為此下台。反對陣營表示，他們有意挑戰特赦的決定，認為政府的決定是對西班牙的羞辱，主張這樣不會帶來和諧，而是加強分離與社會分裂。

首相強調和解

至於首相桑切斯6月22日發表電視演說時則表示，「有這個舉動，我們希望開始一個溝通與和解的新年代，並一次過終結分裂和對抗。」他稱，明白到這個決定惹怒很多西班牙人，但強調仁慈的舉動是讓國家走回一起的最好方法，以及幫助去尋找一個政治解決辦法。

當地傳媒報道，獲特赦的9名加泰獨派領袖或將於6月23日獲釋。