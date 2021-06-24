一分鐘看世界｜澳洲大堡礁、加泰獨派領袖獲特赦、奧運禁觀眾擊掌

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-24 07:00

今天是6月24日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

澳洲大堡礁風波

聯合國教科文組織（UNESCO）6月21日公布一份報告草案，建議把澳洲大堡礁列為瀕危世界遺產，澳洲政府對此大表反對，甚至指控決定出於政治動機，令風波牽扯到中國。究竟是發生了什麼事、列入《世界瀕危遺產名錄》又代表了什麼……（點擊了解更多）

澳洲大堡礁：圖為2017年12月2日，澳洲大堡礁的面貌。（AP）

加泰獨派領袖獲特赦

西班牙首相桑切斯宣布特赦9名被關押的加泰羅尼亞獨派領袖，事實上，自近來傳出有關消息後，在當地一直爆發分歧，甚至有數以萬人示威抗議。究竟是要對獨立派領袖釋出善意，還是不應放過他們？桑切斯則強調要打開「和解之路」……（點擊了解更多）

西班牙加泰羅尼亞多名獨派領袖在2021年6月23日獲特赦後出獄（AP）

奧運禁觀眾擊掌

東京奧組委公布奧運的觀賽指引，為了抗疫，規定現場觀眾不准飲酒、與他人擊掌及高聲喧嘩等，觀眾也不能向運動員索取簽名。雖然疫情嚴重影響奧運舉行，但另一方面，這次奧運將出現史上第一位變性運動員參賽，他是新西蘭著名的變性舉重運動員哈伯德，事件引來爭議後，新西蘭總理阿德恩表態力挺哈伯德……（點擊了解更多）

▼▼點擊放大瀏覽哈伯德的照片▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

崔天凱卸任時機

69歲的中國駐美國大使崔天凱發表致全美僑胞的辭別信，宣布將於近日離任回國。外界普遍認為，中國外交部副部長秦剛將接任。事實上從崔天凱宣佈離任的時機，也能看出大國博弈的一些有意思細節......（點擊了解更多）

▼▼崔天凱駐美重要時刻▼▼

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