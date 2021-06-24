防毒軟件McAfee創辦人獄中疑自殺身亡　法院剛被裁定引渡到美國

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-24 05:34

西班牙加泰羅尼亞（Catalan）司法部6月23日證實，防毒軟件公司McAfee創辦人邁克菲（John McAfee）在巴塞隆拿（Barcelona）的獄中懷疑自殺身亡，終年75歲。

西班牙最高法院23日較早時公布，批准將邁克菲引渡到美國的要求，面對涉嫌在2016至18年間逃稅的控罪。他被美國國稅局（IRS）指控在2020年大選時，角逐自由黨（Libertarian Party）總統候選人時涉嫌逃稅。

美國證券交易委員會（SEC）亦向邁克菲提出民事訴訟，指他涉從不實和誤導的虛擬貨幣推介中，沒披露2310萬美元的收入。假如罪名成立，他可能面臨入獄三十年的最高刑罰。

美國田納西州（Tennessee）檢察官2020年10月以逃稅及故意未在法律規定的時間內提交所得稅申報表罪名起訴邁克菲，他之後於巴塞隆拿機場被捕，一直被扣留至今。

邁克菲日前在引渡聽證會上否認指控，形容控罪是有政治動機，並憂慮自己回國後或可能被終身囚禁。

他原本可以提出上訴，但需要交由內閣決定。其代表律師比利亞爾瓦（Javier Villalba）指，邁克菲無法忍受繼續待在獄中，結果走上自縊一途。

邁克菲一手創辦同名的防毒軟件McAfee，公司在2010年代獲Intel收購。圖為他2012年12月12日現身佛羅里達州。（AP）

建立防毒軟件先驅 一生充滿爭議

邁克菲在1980年代創立同名的防毒軟件，但在2011年向英德爾（Intel）出售公司股份後，之後一直過着古怪的生活，包括在2012年就一宗涉嫌殺害鄰居案中，逃避警方追捕，期間認識本身是妓女的妻子賈尼絲（Janice），並與愛犬、保鏢及多名員工在遊艇上生活。

他曾在2019年聲稱以意識形態為由，八年間都沒有繳交美國的利得稅，又稱協助古巴利用虛擬貨幣避過美國的貿易制裁，以及兩度參與美國總統選舉。

邁克菲的Twitter有超過100萬名追隨者，其最後一篇帖文是在20日的父親節公開。他當時指美國政府決心想自己在獄中死亡，作為他挺身指出美國政府部門腐敗的祭旗對象，並認為自己沒希望在美國獲得公平審訊。