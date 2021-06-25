莫迪突晤親印政界人士　取消克什米爾自治地位後首次

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-25 15:03

自近2年前印度修憲取消印控克什米爾地區的自治地位後，印度總理莫迪（Narendra Modi）首次會見印控克什米爾高層政界人士。分析認為印度政府這一轉變是在美國施加壓力之後。美國從阿富汗撤軍之際，迫切希望印度與巴基斯坦改善關係。

重組印控克什米爾地區是近70年來，印度在改變地區特殊地位問題上採取最為激烈的手段。圖為2019年8月5日，印度軍隊在印控克什米爾街道上戒備。（AP）

莫迪6月24日會見印控克什米爾高層政界人士，預計討論的重點將是恢復這個穆斯林佔多數人口地區的民主。這一舉措被認為對於印度能否改善與巴基斯坦的關係至關重要。

一名印度官員表示，在新德里舉行的會面是朝着恢復印控克什米爾的地位以及恢復地方選舉邁出的一步。預計印控克什米爾的政治人士會要求恢復之前享有的自治權。3名印控克什米爾的前首席部長預計會出席會議，「議程首先是打開與印控克什米爾主流領導人的溝通渠道，讓他們回到民主陣營」。

圖為印度總理辦公室發布的照片，可見6月24日總理莫迪在新德里與多個政黨成員會面。這是印度2019年8月5日取消印控克什米爾多年來享有的高度自治特殊地位後，首次與克什米爾親印的政界人士會面。（AP）

分析人士認為，莫迪政府的姿態反映出新德里正面臨着日益加大的戰略壓力，眼下除了與中國關係緊張之外，還存在對美軍撤出阿富汗的擔憂。

賈瓦哈拉爾・尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際關係教授哈雅各布（Happymon Jacob）稱，恢復印控克什米爾地區的民主進程將推進印度與巴基斯坦的關係。「眼下，印度在各個方面都感到有些受限，化解巴基斯坦方面的壓力是一個明智之舉」。

新德里智庫「政策研究中心」（Centre for Policy Research）高級研究員蘇尚特・辛格（Sushant Singh）表示，印度政府重新考慮強硬的印控克什米爾戰略，反映出它「擔心兩線威脅同時發生」。

此外，印度政府的這一轉變是在美國施加壓力之後，美國在準備從阿富汗撤軍之際，迫切希望印度與巴基斯坦改善關係，「莫迪實際上是被迫的」。