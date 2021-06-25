日本總人口減少逾86萬人　首次跌出世界排名十大

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-25 16:04

日本總務省6月25日公布人口普查初步數據，按照聯合國數據日本人口排在世界第11位，自1950年各國有比較數據以來首次跌出排名前十。

日本放送協會（NHK）稱，日本在2020年10月1日時，人口數為1億2622萬6568人，比2015年的調查減少86萬8000多人，減少0.7%。

日本從1920年開始進行國勢調查，2015年調查時人口數首度下滑，去年的調查持續減少，不過下滑幅度趨緩。

總務省分析，雖然去年調查中，死亡人數超過出生人數造成的「自然減少人口數」比2015年更多，但因在日本生活的外國人大幅增加，加上因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，許多原本在海外的日本人回國，使得人口減幅縮小。

日本人口老齡化問題嚴重，不少生產商推出機器人陪伴老人服務。（Reuters）

日本共同社報道，依聯合國數據，日本的人口數退居世界第11名；從1950年開始有可比較數據以來，日本是首度掉出前10名。

從地區來看，日本47個都道府縣中，有38個道府縣的人口減少，其中以北海道減少約15萬3000人最多，其次是新潟縣10萬2000人、福島縣8萬人。

另外人口增加的9都府縣中，以東京都增加約54萬9000人最多，其次是神奈川縣的11萬4000人、埼玉縣8萬人等，集中在首都圈。