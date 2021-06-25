Delta變種威力大　英國新病例1週飊46%　以色列料近半病人曾接種

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-25 20:24

引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）以及傳染力更強的SARS-CoV-2變異病毒株Delta入侵多國，確診個案快速增加，一些國家已加強應對。

位於澳洲新南威爾斯省的悉尼（Sydney）疫情擴大，6月24日新增22個本地個案，悉尼中部及東部郊區25日實行第二次「封城」，海灘也在封閉之列，至7月2日止。惟省內大部份地方的民眾行動仍是不受限制。

悉尼也成為澳洲2020年12月以來，第一個實行封城措施的城市。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為6月25日，人們駕車駛至悉尼邦迪海灘一個臨時檢測站。當地源自邦迪海灘的群組，感染人數仍在增加。（AP）

韓國疫情反彈

韓國疫情已見反彈。截至當天零時，它較前一天零時新增確診個案634個，累計確診個案15.3789萬個。單日新增病例較前一天增加24個，已連續3天超過600個。

韓國新增病例一度減至600以下，但因首都圈發生群聚感染，本周再增至600以上。此外當地已出現190個Delta確診個案。

Delta變異病毒株最先於2020年10月在印度被發現。

英國新冠肺炎疫情：圖為6月23日，有留歐支持者抗議首相約翰遜處理疫情手法，稱他是英國最致命的病毒株。（AP）

Delta在英成主流

英格蘭公共衛生署（Public Health England，PHE）稱已累計錄得111,157個確診及疑似Delta個案，佔同期整體確診個案95%。

此外英國Delta確診個案在過去一週急增35,204個，增幅為46%。

英國PA Media稱，最新數據顯示英國確診個案中，95%都是Delta引起的。

英國接種疫苗效率不俗，但看來仍無法遏止Delta傳播。官員24日會在倫敦開會，商討推高接種率，這是因為數據顯示，英格蘭其他地方的接種率仍落後。

英國24日公布新增確診個案急增，新增16,703宗，數字為2月初以來單日新高。英國單日新增個案1週內已2度刷新紀錄，第一次是6月17日，有11,007個案，增至4個月高位。當地24日新增死亡個案21個，累計增至153,000個。

法國新冠肺炎疫情：圖為一個位於法國西南部朗德省的接種中心，居民在接種後離開。（AP）

法國Delta個案增

法國方面，新增個案中有9至10%是感染Delta變異病毒株，相較1週前，它僅佔新增個案2至4%。

政府發言人稱，疫情以位於法國西南部的朗德省尤為明顯，當地有70%的新增確診個案都是由Delta引起。

朗德省是法國迄今唯一一個「每10萬人中有逾50人染疫」的地方，引起政府的警惕。法國全國平均值為「每10萬人中有24人染疫」。

納米比亞新冠肺炎疫情：圖為6月15日，人們在溫得和克一個接種中心外排隊。（AP）

非洲疫情

世界衛生組織非洲區域辦事處24日在剛果共和國（簡稱剛果（布），Republic of the Congo ）首都布拉柴維（Brazzaville）舉行網上記者會。世衛組織非洲區域主任莫提（Dr. Matshidiso Moeti）稱，在非洲大陸累計有5,288,323個確診個案，累計139,226人死亡。

南非、摩洛哥、突尼斯、埃塞俄比亞和埃及是非洲大陸上個案較多的國家。

他稱，非洲面臨破壞性的疫情反彈，高峰會比以前幾波疫情更高，因當地一些國家已接種人口百分比細。

以國口罩令再上路

中東方面，以色列10天前在宣布撤銷要求民眾在室內戴口罩的規定，但在24日恢復。這是由於以色列在面臨Delta的威脅。

本週由Delta引致的個案增4倍至138個，因以色列2間學校出現Delta疫情。

官員決定收緊一些防疫限制措施，包括恢復要求人們在室內戴口罩。政府又呼籲家長攜12至15歲青少年前往接種。

以色列約55%人口已接種2劑輝瑞疫情（由美國藥廠輝瑞與德國生物新技術公司研發），5月推廣至12至15歲青少年，但接種率偏低。

估計近半病人接種過

美媒Insider在23日引述衛生官員稱，在以色列一半新增確診個案中，都是已接種疫苗的人。所幸的是病人的病徵，較沒接種過疫苗的病人為溫和。

以色列衞生部總幹事萊維（Chezy Levy）23日對以色列《國土報》說，有接種過而患上Delta的人將須接受隔離。

他向國營廣播公司Kan Bet稱，國內約40%至50％新個案都是已接種疫苗的人。數字看來是估計出來的。他21日稱，國內三分之一的新個案都是已接種過疫苗的。外界暫時未清楚，他們是已達至「完全的預防接種」（fully vaccinated）或否。