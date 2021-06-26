黑龍江「龍人」頭骨出土80多年　或改寫人類進化認知

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-26 02:23

一批來自中國、英國及澳洲的歷史學家6月25日發表研究報告，指一個在1930年代於黑龍江發現的古代人類頭骨，可能屬於一個全新的人類品種，或顛覆大家對人類早期進化史的理解。

專家推斷，頭骨有13.8萬至30.9萬年歷史，它比其他人種以及現代人類的平均頭骨尺寸稍為大，腦袋大小則相近。估計它可能是屬於一名大約50歲的男性，認為這名男性的臉特別闊，很大而且像方形的眼眶，一個寬嘴巴和大大的牙齒。

「龍人」頭骨1933年在黑龍江哈爾濱出土，長埋一個水井近80年後曝光。（KAI GENG / The Innovation網站圖片）

該個頭骨在1933年在日本佔領黑龍江時於哈爾濱出土，當時一名中國工人參與興建松花江大橋時，意外發現這個頭骨，並認為它可能有歷史價值，於是偷偷地把它帶回家，埋在家中的井底，直到他大約80年後於臨終前才向家人披露，轉交歷史學家手中。

科學家推斷黑龍江發現的「龍人」的樣子。（KAI GENG/ The Innovation網站圖片）

研究人員認為，這名古代人身材魁梧和多皺紋，專家計劃嘗試與頭骨的牙齒抽取DNA，以及利用電腦斷層掃描它的鼻竇及耳朵和腦部的形狀。不過由於它在最先發現的地方被帶走時，沒有其他石器或文化特徵等佐證，因此暫時無法特知這名男性當時的生活模式。

不過研究人員指出，這個頭骨就像原始人及其他更現代特質的混合品，認為它與智人（Homo sapiens）和尼安德塔人（Neanderthals）相比下，雖然與前者較為相近，但相信是另一人種，因此將它命名為「龍人」（Homo longi），取自出土地黑龍江的拼音。

有關報告已經在25日刊登於綜合學術期刊《The Innovation》。