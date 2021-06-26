阿根廷外長重申對福克蘭群島主權　感謝中國等支持

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-26 08:44

阿根廷外交部長索拉（Felipe Sola）6月24日於聯合國大會非殖民化特別委員會重申阿根廷對馬爾維納斯群島（簡稱馬島，英國稱福克蘭群島）的主權要求，並對中國等國家為解決爭端發言表示感謝。

阿根廷特拉姆通訊社（Telam）6月25日報道，索拉重申英國對群島有「不合理和不相稱的軍事存在」，且阿根廷政府願意「繼續不懈尋求和平解決爭端的辦法」。

索拉説，「阿根廷政府一直保持着與英國繼續進行主權談判的意願。然而，近四十年來，英國一直拒絕與阿根廷恢復談判，（拒絕）根據聯合國大會的規定和平解決雙邊主權爭端。」

索拉還表示，英國「於馬爾維納斯群島保持着不合理、不相稱的軍事存在，（他們）定期進行演習」。

特拉姆通訊社提到，索拉還向所有於多個區域和多邊論壇為解決馬爾維納斯群島爭端而發言的國家表示感謝，包括美洲國家組織、77國集團和中國。

中國支持阿根廷對馬爾維納斯群島主權

中國常駐聯合國副代表耿爽6月24日於聯合國大會非殖特委會關於馬爾維納斯群島問題的發言呼籲，國際社會應採取必要措施，繼續推動馬爾維納斯群島等17個聯合國非自治領土的非殖化進程。

耿爽表示，中國對馬爾維納斯群島問題的立場是一貫的，中方堅定支持阿根廷對馬爾維納斯群島主權的正當要求。他稱，西方殖民者為所欲為的日子已經一去不復返。