處女較真誠大方重要？澳洲中學列擇偶條件清單　要男生為女生評分

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-26 14:00

澳洲北部一間聖公會中學的教師於基督教課堂期間討論男女關係，要男同學從清單揀選他們的擇偶條件。清單列明不同品質的分數，其中堅定的基督價值觀、處女和好看屬6分品質，有錢、真誠認真和觀念相似等只有1分。校方6月21日承認教材不妥。

《悉尼先驅晨報》22日指，聖盧克文法學校（St Luke’s Grammar School）10年班學生通常男女分班上基督教課程。報道稱，教師上週為男學生上課時在課堂上展出一份清單並告訴學生，他們有25分來分配自己認為女生身上應具備的品質。身處另一課室的女同學則被要求閱讀一篇文章，內容是關於為何婚前堅守處女之身是重要。

清單顯示，忠誠、聰明、體貼和可靠可給6分，身體健康、有趣和幽默等就值5分，4分品質包括性感、誠實和有類似興趣。懂穿搭、有禮貌、勤力和接吻技巧高超等能拿3分，而學習成績好和有良好社交是2分，大方、有冒險精神和關心世界等則得1分。

圖為澳洲聖盧克文法學校2020年11月9日在Twitter發布的相片，顯示學生身處課室內。（Twitter@StLukesGS）

女生得知男生於課堂給女生評分後，她們非常憤怒。 一位女生說：「所有的女生都很反感，真的被冒犯到了。」有男生卻笑言這個活動是「造一個八婆（build a b**ch）」。另一位男生則說道：「他們覺得開這種玩笑沒關係，因為他們的老師告訴他們沒關係。」

校長蘭卡斯特（Geoff Lancaster）上週向家長寫致歉信，21日又向10年級學生發表講話，承諾未來將親自監督審查基督教課程。