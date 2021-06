文在寅再登《時代》封面　談韓朝和平進程　這樣稱讚金正恩

撰文: 許懿安 最後更新日期: 2021-06-27 03:21

韓國總統文在寅再度成為《時代》周刊封面人物,他稱自從越南河內「特金會」無果而終後,朝鮮半島和平非常脆弱。他又在訪問中稱讚朝鮮領袖金正恩,稱他性格非常坦誠、非常熱心,以及有強大決心。

文在寅睽違4年再次成為《時代》周刊封面人物,對上一次他亮相這本雜誌的封面,是2017年5月號。

這次照片是6月9日於韓國總統府青瓦台拍攝,青瓦台稱它將刊載於《時代》亞洲版的封面。

《時代》在拍照同一天以視像形式訪問文在寅,並以《韓國總統文在寅最後一次嘗試治癒他的祖國》(South Korean President Moon Jae-in Makes One Last Attempt to Heal His Homeland)的標題刊出。

他在訪問中重申,致力在任期餘下時間盡力恢復韓朝和平進程。他稱人們現在擁有的和平是非常脆弱,「它隨時會被動搖」。他的任期在2022年5月結束。

文在寅言談間釋放的訊息,還有封面一句「最後要約」(Final Offer),都能令外界感到他有多想恢復韓朝對話。

圖為韓國總統文在寅2021年6月9日拍下的封面照。(《時代》周刊)

文在寅在訪問中憶述他與朝鮮領袖金正恩2018年3次舉行峰會(4月27日、5月26日及9月18日)以及他訪問平壤的情形。當他被問及金正恩的性格時,文在寅回應相當正面。

他稱金正恩「非常坦誠……非常熱心(以及)有強大決心」,而且「對世界各地正在發生的事情有很好的了解。」

他稱金正恩在談及他想「留給孩子更美好未來」之時表現凝重。他引述金正恩稱,「不想他們背負核武的負擔」。