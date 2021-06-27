英國衛生大臣夏國賢辭職　日前被爆違反防疫指引與女幕僚偷情

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-27 01:54

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）遭傳媒踢爆違反防疫指引，在辦公室內與人妻幕僚科拉丹傑洛（Gina Coladangelo）偷情擁吻後，他在6月26日宣布辭職，稱不希望事件影響國家抗疫的工作。

夏國賢在辭職信中向家人和心愛的人，以及違反防疫指引致歉。他表示大家非常努力團結國家抗疫，但他不希望專注於帶領國家走出危機的單一焦點受到自己的私生活影響。

他之後在Twitter上載片段，稱對於自己在任內推動疫苗接種計劃和保護國民保健計劃（NHS）感到非常自豪，表示會繼續支持首相約翰遜（Boris Johnson）政府的抗疫工作。

夏國賢與女幕僚科拉丹傑洛的婚外情事件成為英國報章頭版，圖片顯示兩人在辦公大樓深情擁吻（Getty）

兩人擁吻的事件在5月6日發生，地點在英國衞生部的倫敦總部大樓內。畫面顯示夏國賢與一名女子深情擁吻。《鏡報》（Mirror）指，在事件發生時，英國政府的社交距離指引要求民眾保持2米的距離，並避免「面對面的接觸」。

42歲的夏國賢目前已婚，育有3名子女。至於「女主角」則是他的43歲幕僚科拉丹傑洛（Gina Coladangelo），同樣已婚，丈夫為網絡時裝店Oliver Bonas的創辦人，兩人有3名子女。

英國衛生大臣夏國賢6月26日宣布辭職前夕，其妻子瑪莎（Martha Hancock）成為傳媒追訪對象。（Reuters）

《太陽報》引述曾在衞生部工作的消息人士指，夏國賢與科拉丹傑洛一直試圖把這段婚外情保持為秘密，但其實所有人都知道這座大樓內發生什麼事。

報道指，夏國賢與科拉丹傑洛2000年代初在牛津大學相識，至2020年3月，夏國賢決定聘請科拉丹傑洛時，已引發爭議。

英國政府如今回應指，在聘請科拉丹傑洛一事上，夏國賢沒有違規。

偷情事件曝光後，外界及在野黨都有不少聲音要求夏國賢下台，他曾表示，承認自己違反社交距離指引，「我讓民眾失望了，我很抱歉。」他強調自己會繼續專心工作，讓國家走出疫情，並稱希望在個人事務上得到私隱。

約翰遜原本接受夏國賢的道歉，又認為事情已經完結，強調對這位衞生大臣充滿信心，但夏國賢最終都決定下台。