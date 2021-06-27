特朗普離開白宮後首次舉行集會　被指為2024年再選總統造勢

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-06-27 12:32

美國前總統特朗普（Donald Trump）6月26日在俄亥俄州舉行離開白宮近半年後首次支持者集會，他呼籲支持者協助共和黨重奪國會參眾兩院大多數議席，又批評現任拜登（Joe Biden）政府的移民政策，被指是提前為2024年再度參選總統造勢。

特朗普在俄亥俄州惠靈頓（Wellington）為參與共和黨內初選的前白宮助理米勒（Max Miller）站台，以挑戰當地曾支持彈劾特朗普的共和黨籍眾議員岡薩雷斯（Anthony Gonzalez）。

圖為6月26日，美國前總統特朗普在俄亥俄州惠靈頓出席集會，為他離開白宮近半年後首次。（Reuters）

特朗普為米勒站台及發表講話時，有數千名支持者在場歡呼。他批評拜登政府的移民政策，導致從南部邊境進入美國的移民人數增加，「我們必須取消他（拜登）魯莽的移民政策，並將我們的南部邊界恢復到本來面貌。」

他又再次批評美國的選舉制度，聲稱2020年總統大選結果被人操縱，同時強調共和黨會重奪參眾兩院，揚言「我們將奪回美國，我們將很快做到。」

特朗普未來還有兩場公開活動，他6月30日將與德克薩斯州州長阿博特（Greg Abbott）到訪美墨邊境，7月3日則會在佛羅里達州舉行集會。