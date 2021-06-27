緬甸局勢動盪近23萬人流離失所　新冠肺炎疫情持續

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-27 18:03

聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）6月24日發表報告稱，緬甸因暴力和戰鬥而流離失所的人數已經增至近23萬人，並強調他們需要援助。

OCHA稱，被迫離開家園者以及受影響地區的社區迫切需要廣泛的人道主義援助，包括糧食、基本家庭用具、住所、水和衛生服務，以及各種保護服務，包括心理社會的（Psychosocial）的支持。

緬甸政變：圖為6月26日緬甸反政變示威者在仰光遊行。（AP）

克耶邦（Kayah State）目前的難民人數已經上升到約10.35萬人，幾乎是機構5月份報告的3倍。

截至6月22日，克倫邦（Kayin State）也有4.76萬人流離失所，大多數人在森林中生活。 欽邦（Chin State）、克欽邦（Kachin State）和撣邦（Shan State）以及馬圭（Magway）、實皆（Sagaing）和勃固（Bago）地區亦有數千人因衝突逃離家園 。

緬甸人除了戰亂，同時亦要面對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

據緬甸衞生與體育部（Ministry of Health and Sports），在6月24日晚上8時至25日晚上8時，檢測部門一共檢測5,854個疑似樣本，其中859個對檢測呈陽性反應，令全國確診個案累計增至151,574個；死亡人數新增7人，累計死亡人數達3,282人。