一分鐘看世界｜Delta瞄準年輕人、應對氣候有計、美國班戟式塌樓

今天是6月28日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
Delta與Delta+
引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）且傳染性強的Delta變異株入侵多國，導致澳洲悉尼局部封城、以色列政府恢復室內戴口罩的規定、俄羅斯莫斯科死亡人數創該國疫情爆發以來新高、日本東京疫情反彈、台灣也首見Delta確診個案。Delta病毒株自身的變種K417N（Delta+）更已進入英、美、日等至少11國。從目前的情況看來，Delta更易感染年輕人，而且徵狀也跟以往不同……（點擊了解更多）
巴西莓成「武器」
氣候變化對於生態影響逐漸明顯，世界各地出現暖化、乾旱、水災等情況頻繁，人類糧食不足問題響起警號。香港01就此進行系統報道，從非洲、東南亞、拉美三大地區，窺探農民如何適應氣候之變。第一篇我們先來探討巴西咖啡豆因極端天氣而失收，政府及與農物都需想辦法應對，例如嘗試種植這一種超級食物……（點擊了解更多）
恐怖塌樓意外
位於美國佛羅里達州邁阿密小鎮瑟夫賽德一棟樓齡40年的海濱住宅大樓24日凌晨突然發生部分崩塌，已知9人死亡、100多人失蹤。搜救工作仍在繼續，但因它看來是「班戟式倒塌」以及瓦礫下有火災，難度增加。調查人員試圖釐清事件起因，2個因素備受關注，一是樓宇在進行檢查前，屋頂有工程在進行，另一個就是這棟建於填平濕地上的大樓自1990年代以來就持續沉降。此外當地傳媒報道，有工程師曾在3年前警告，樓宇出現主要結構問題……（點擊了解更多）
加國宿校醜聞
加拿大一週內發生4宗火警發生的時機微妙，不久之前，有加拿大原住民組織透過探勘地底的雷達，在盧普斯印第安人寄宿學校舊址發現215具學童遺骸，另一名為馬里瓦爾印第安寄宿學校的遺址也發現751個無名塚。兩校都有舊生稱他們曾遭身體虐待或性虐待，以及有同學離開了，其後下落不明。
↓加拿大馬里瓦爾印第安寄宿學校的遺址被揭有751無名墳墓。想看更多現場圖片，請點擊放大觀看：
編輯精選
必看話題文章
日本AV女優混入明治大學拍「迷姦片」被認出 校方震怒報警擬提告
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。