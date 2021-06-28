一分鐘看世界｜Delta瞄準年輕人、應對氣候有計、美國班戟式塌樓

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今天是6月28日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

Delta與Delta+

引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）且傳染性強的Delta變異株入侵多國，導致澳洲悉尼局部封城以色列政府恢復室內戴口罩的規定俄羅斯莫斯科死亡人數創該國疫情爆發以來新高日本東京疫情反彈台灣也首見Delta確診個案。Delta病毒株自身的變種K417N（Delta+）更已進入英、美、日等至少11國。從目前的情況看來，Delta更易感染年輕人，而且徵狀也跟以往不同……（點擊了解更多

巴西莓成「武器」

氣候變化對於生態影響逐漸明顯，世界各地出現暖化、乾旱、水災等情況頻繁，人類糧食不足問題響起警號。香港01就此進行系統報道，從非洲、東南亞、拉美三大地區，窺探農民如何適應氣候之變。第一篇我們先來探討巴西咖啡豆因極端天氣而失收，政府及與農物都需想辦法應對，例如嘗試種植這一種超級食物……（點擊了解更多

恐怖塌樓意外

位於美國佛羅里達州邁阿密小鎮瑟夫賽德一棟樓齡40年的海濱住宅大樓24日凌晨突然發生部分崩塌，已知9人死亡、100多人失蹤。搜救工作仍在繼續，但因它看來是「班戟式倒塌」以及瓦礫下有火災，難度增加。調查人員試圖釐清事件起因，2個因素備受關注，一是樓宇在進行檢查前，屋頂有工程在進行，另一個就是這棟建於填平濕地上的大樓自1990年代以來就持續沉降。此外當地傳媒報道，有工程師曾在3年前警告，樓宇出現主要結構問題……（點擊了解更多

加國宿校醜聞

加拿大一週內發生4宗火警發生的時機微妙，不久之前，有加拿大原住民組織透過探勘地底的雷達，在盧普斯印第安人寄宿學校舊址發現215具學童遺骸，另一名為馬里瓦爾印第安寄宿學校的遺址也發現751個無名塚。兩校都有舊生稱他們曾遭身體虐待或性虐待，以及有同學離開了，其後下落不明。

↓加拿大馬里瓦爾印第安寄宿學校的遺址被揭有751無名墳墓。想看更多現場圖片，請點擊放大觀看：

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