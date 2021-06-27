朝鮮民眾關注金正恩變瘦　媒體：所有人心痛流淚

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-27 17:44

朝鮮媒體6月5日、時隔近1個月才播出領導人金正恩出席公開活動的畫面， 金正恩被指明顯變瘦，外界猜測其健康狀況。朝鮮中央電視台25日播出當地居民的訪問，受訪者對此事表達關注，並稱所有人都表示為此流淚。

受訪者說，看到金正恩變瘦，民眾都感到極爲傷心，所有人都稱他們為此流淚。

金正恩最新在6月主持會議的畫面（點擊大圖瀏覽）：

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專家分析

朝鮮領袖金正恩一舉一動都為外界注意，而在他時隔近1個月再出席公開活動的畫面後，有更多人在討論，因為他看來瘦了不止一圈，而有專家稱如他是為了健康而減肥，對他的執政更有利。

美國《華盛頓郵報》引述麻省理工學院政治學教授納朗（Vipin Narang）對NK News說，如他是為健康而減肥，可能會提升他在國內的地位，以及對於區域行為者如日本、韓國和美國來說，將提供更多可預測性，也更有信心金正恩仍將主持大局。

納朗補充稱，但如他暴瘦是因健康問題，那繼承人之爭可能已在幕後展開，朝鮮內部的動蕩或會外部世界帶來麻煩。

2021年3月4日在朝鮮出席活動的金正恩（AP）

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駐韓美軍特種作戰司令部情報官布羅德卡（Mike Brodka）分析：「這可能是他健康地改變生活方，或是更複雜的問題。」他說：「現時我們不知道（發生了什麼事），但這已引起足夠的問題，我們須注意未來數月發生的事並找出答案。」

外界已知的是，金正恩常常吸煙，且喜歡美食與美酒。有觀察家稱，他的健康問題緣於其體重以及生活方式。

黨報籲警惕疫情

朝鮮雖對外宣稱國內「0確診」，政府未有放鬆警惕新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

執政黨勞動黨媒體《勞動新聞》6月27日呼籲，在具高度傳染力的變種病毒株Delta及防疫疲勞於全球快速蔓延之際，應該對新冠病毒保持「最高警惕」。

《勞動新聞》說，所有工人和黨員須要緊記，對抗病毒的長期緊急系統，意即長期保持最大警惕以及高度紀律，並必須嚴格遵守緊急措施。