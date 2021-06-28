歐盟實施經濟制裁　白羅斯：會開啟動反制措施

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-28 04:05

中國環球網報道，歐盟24日決定對白俄羅斯實施經濟制裁，白俄羅斯外交部、俄羅斯外交部隨後均就此表態。白俄羅斯外交部25日發表聲明稱，歐盟的目的是破壞採取獨立內政外交政策和主權獨立的國家，白俄羅斯將在未來幾周逐步啓動反制措施。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃當天也表示，歐方決定帶有偏見，是歐盟採取「雙重標準」的表現，是公然企圖直接干涉白俄羅斯內政的行為。

白俄羅斯外交部25日在聲明中稱，歐盟國家甚至都不嘗試為他們自己的行為尋找或「勉強」尋找到國際法依據和解釋，因為這些依據和解釋並不存在。歐方只有一個目標，即分裂和破壞一個基於白俄羅斯人民實際利益採取獨立內政外交政策和主權獨立的國家。歐盟國家的領導人毫無根據地如此急於作出決定，以致於他們認為沒有必要等到國際民航組織的調查結果。白俄羅斯將在未來幾周逐步啓動反制措施。

此外，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在回答記者提問時也稱，俄羅斯認為，對一個主權國家的整個產業施加有針對性的外部影響是絕對不可接受的。歐盟採取的決定帶有偏見，是其「雙重標準」的表現，歐盟對自己的成員國和最親密的夥伴，比如烏克蘭和美國，在人權和民主自由方面的明顯問題就視而不見。歐盟的制裁攻擊是不加掩飾的直接干涉白俄羅斯內政的嘗試，是對那些在歐洲國家首都扶植勢力的政治賄賂。俄羅斯將履行作為盟國的義務，準備與白俄羅斯進行緊密的協作，為維護兄弟國家的可持續發展和主權採取必要措施。

5月23日，愛爾蘭瑞安航空公司一架客機因炸彈威脅緊急降落在明斯克國際機場。隨後，支持白俄羅斯反對派的白俄羅斯記者普羅塔謝維奇在機場被捕。美國和歐盟藉此宣佈對白俄羅斯實施新制裁。當地時間6月21日，歐盟宣佈對86名白俄羅斯個人與企業實施旅行禁令和資產凍結。6月24日，歐盟決定對白俄羅斯實施經濟制裁，制裁措施包括禁止向白俄羅斯出口任何可能被用來「從事監聽活動」的通訊設備、軍民兩用物資和技術，禁止歐盟投資商交易白俄羅斯證券和購買白俄羅斯短期債券，歐洲投資銀行停止向白俄羅斯發放新貸款，限制與白俄羅斯進行石油相關產品、鉀肥以及煙草產品貿易。