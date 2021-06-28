新冠肺炎｜武漢實驗室科學家接受外媒專訪　否定外界質疑及傳聞

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-28 18:30

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，歐美稱未能排除病毒可能起源於武漢實驗室洩漏。彭博社訪問一名曾在武漢病毒研究所工作的外國科學家，首次向外界披露實驗室工作的內容。

澳洲籍科學家安德森接受彭博新聞訪問，她自2016年至2019年11月在武漢實驗室工作。（Bloomberg網頁截圖）

接受訪問的科學名為安德森（Danielle Anderson），是澳洲籍的科學家。她自2016年在武漢病毒研究所的BSL-4（安全第四等級）實驗室工作，直至2019年的11月。目前她已返回澳洲，在墨爾本的彼得多哈堤傳染及免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）工作。

安德森是2020年11月被任命追查病毒起源的國際小組十數名專家之一。她一直保持低調，是因她在2020年初曾公開否定網絡流傳的假訊息後，遭到美國極端分子接踵而來的攻擊。安德森表示許多病毒學家在過去18個月中遭受的威脅讓很多人不願意說話，因為他們的說話可能會遭誤解。

不存在安全隱患

安德森表示，在武漢實驗室的BSL-4實驗室在2018年正式啟用時，對實驗室設計和安全措施感到印象深刻。安德森指出實驗室有最高的生物安全等級要求，空氣、水和廢棄物在離開設施之前都必須進行過濾和消毒。

實驗室對研究人員亦有嚴格要求，出入均有規則必須遵守，包括化學淋浴和個人淋浴的時間。而所有研究員均須接受45小時培訓，才能獲得在實驗室獨立工作的資格許可。

儘管這些與其他國家的BSL-4實驗室運作無太大分別，每個步驟都屬於例行公事，但安德森指出這與外界質疑實驗室有安全隱患的說法顯然不同。

圖為安德森在武漢實驗室工作期間的自拍照，照相日期不明。（Danielle Anderson）

無人在11月生病

美國指出得悉武漢有實驗室人員在2019年11月因病入院，要求中國披露更多資訊。安德森指出，就她所知沒有研究員在那時生病。她表示若在實驗室有人生病，她也會是其中一人。

安德森又表示，在12月時很多在武漢實驗一同參與研究的人員，都出席了在新加坡舉行的立白病毒（Nipah virus，又譯尼帕病毒）研究座談會，但她未在會上聽說有疾病在實驗室流出的傳聞。

「科學家都是很八卦的。就我所看，當時沒有發生值得人們好奇和關注的事。」

更相信病毒自然發生

安德森指出，雖然理論上在實驗上製造病毒，並意外感染研究員的事可以發生的，但她指出這種「獲得機能」的實驗必須取得多重認可才能進行。而即使獲得許可，實驗程序也非常嚴格，且實驗成功率也極低。她表示未有證據證明新冠肺炎是經實驗室製造並意外洩漏，更傾向相信病毒是自然發生。

安德森稱她的意思不是要保證病毒不可能從實驗室洩漏，她同意有需要查找病毒的源頭。研究人員花了近10年才確定嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的病原體，她表示這場疫情目前未能找出病毒源自哪裏或哪隻蝙蝠並不奇怪。