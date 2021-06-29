中國1美分口罩把美企逼到崩潰邊緣　商家請求拜登採取行動

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-29 21:00

中國以不到1美分的價格出售口罩，讓美國很多口罩生產商陷入崩潰邊緣。《日本經濟新聞》6月29日報道，有美企驚呼「不到1美分，這是不可能的」，指責中國競爭對手以低於成本的價格充斥市場。

《日本經濟新聞》6月29日報道，美國口罩製造商Premium-PPE的口罩月產量從2020年的高峰值下降近90%，降至400萬至500萬。

這間企業有大量閒置的設備和成堆未售出的商品，塞滿了位於維珍尼亞州的工廠。Premium-PPE公司的員工一度多達280人，目前已經縮減至約50人。公司將命運的逆轉歸咎於來自中國的廉價進口產品。

Premium-PPE收益總監迪利（Brent Dillie）説：「以低於1美分的價格出售口罩，這是不可能的。」

Premium-PPE公司只是其中一間輸給中國競爭對手的美國口罩製造商。迪利和他的同行指責中國競爭對手以低於成本的價格充斥市場。

報道指出，雖然目前美國的疫苗接種取得一定進展，但美國人對口罩的需求沒有消失。美國企業的產品都特意標註「美國製造」（Made in USA），強調產品的質量。然而，很少有美國消費者願意花10倍的錢購買美國製造的口罩來替代中國製造的口罩。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情暴露美國於許多醫療產品對中國的依賴，讓兩黨官員和議員都感到擔憂。美國國會研究服務部（Congressional Research Service）表示，2019年，美國72%的口罩從中國進口。中國仍是許多廉價產品的「世界工廠」。

根據包括中小型公司在內的美國口罩製造商協會的數據，美國有近3億個口罩閒置倉庫，生產商正在接連倒閉。協會5月曾致信美國總統拜登（Joe Biden），要求政府買光這些庫存，並出台其他支持措施。這封信還稱，美國維持口罩生產以應對未來的大流行是「國家安全問題」。