Bitcoin大戶Mircea Popescu傳出溺水身亡消息　持倉逾10億美元

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-29 17:42

美媒6月29日引述哥斯達黎加傳媒報道，羅馬尼亞富豪波佩斯庫（Mircea Popescu）已於上週去世。他是比特幣（Bitcoin）「大戶」，被指擁有價值逾10億美元（約78億港元）的比特幣，以4月中旬比特幣價格高點計算，他所持比特幣的價值一度接近20億美元。

圖為2020年7月15日在哥斯達黎加首都聖何塞市。（Getty）

《華爾街日報》29日引述哥斯達黎加電視台網站Teletica.com報道，上週有一名41歲外國人在哥斯達黎加海域遇溺身亡，死者正是波佩斯庫。新聞網站BeInCrypto報道，雖然有哥斯達黎加傳媒報道指死者是波蘭籍、與波佩斯庫的國籍不符，但波佩斯庫身邊的一些消息人士已證實他的死訊。根據哥斯達黎加司法調查機構（OIJ）的資料，死者名字與波佩斯庫的名字相同。

波佩斯庫生前被視為數碼資產領域的先驅人物，他是數碼資產的極早期用家之一。《華爾街日報》29日引述《比特幣雜誌》（Bitcoin Magazine）的文章指，波佩斯庫因創立比特幣證券交易所MPEx而聞名，創立時間與加密貨幣交易所Coinbase Global （COIN）接近。

《華爾街日報》29日提及，波佩斯庫的死訊在加密貨幣圈子中流傳，一些人想知道他的持倉將歸於何處。