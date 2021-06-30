美加熱浪｜基建設施抵擋不住高溫：馬路裂開電線損壞　房屋也變形

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-30 16:41

北美洲連日受到熱浪侵襲，美國、加拿大部份地方出現破紀錄高溫，例如美國波特蘭市6月28日達到攝氏46.11度，加拿大卑詩省6月29日更一度錄得攝氏49.6度。在此情況下，基建設施也抵擋不住熱力，馬路裂開、電線外層溶解、房屋變形等圖片在網絡熱傳。

美國西北部與加拿大受到這次熱浪嚴重影響，在美國華盛頓州的埃弗森市（Everson）附近，由於熱脹冷縮，有公路因高溫而裂開，交通部門6月28日在Twitter上載圖片，顯示道路出現長長裂縫，部門表示為了安全起見，已經臨時封閉公路。

在美國波特蘭市（Portland），當地的路面電車（Streetcar）公司6月28日發文表示，由於電線在高溫下損毀，未能向市民提供電車服務。

熱浪甚至影響民居，有網民上傳圖片，顯示其鄰居在波特蘭的房屋外牆變形，帖文指在高溫之下，房屋的塑膠材質牆板抵受不住熱力。

在美加也各有網民上傳其他圖片，例如在高溫下煎蛋、「焗」曲奇餅等。加拿大廣播公司（CBC）報道，在卡爾加里市（Calgary）的電器店，冷氣機成為搶手貨品，售賣一空，有商店稱，預約安裝的客戶數目是平時的4倍。

多人疑因高溫死亡

這次高溫酷熱天氣更對人命造成威脅，加拿大卑詩省（British Columbia）自6月25日共收到233宗死亡報告。當地官員表示，在一般情況下4天會收到約130份死亡報告，但現在卻多出100多人。