美國前防長拉姆斯菲爾德逝世　終年88歲

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-01 04:18

美國前防長拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld）6月30日逝世，終年88歲。他曾經於在福特（Gerald Ford）及喬治布殊（George W. Bush）時代擔任國防部長，而且在後者執政時，推動美軍在阿富汗及伊拉克採取軍事行動的主要推手。

拉姆斯菲爾德的家人發表聲明，指對方在新墨西哥州的家中離世，當時家人都陪伴在旁，並形容他是一位美國政治家和好丈夫、父親、祖父和曾祖父。不過聲明沒提到他的死因。

拉姆斯菲爾德曾經在福特及喬治布殊執政時代兩度擔任國防部長。圖為他在2011年10月11日於台北出席一個午餐會上演講。（AP）

他是美國史上首名兩度擔任防長職務，包括在1975至77年福特執政時，是最年輕的防長。到了2001至06年喬治布殊時代，則成為最年長的防長。另外他曾經在1988年參加共和黨總統候選人初選。

拉姆斯菲爾德第二度擔任防長時，紐約世貿中心等地發生911襲擊，他之後主導美軍入侵阿富汗，推翻塔利班（Taliban）政權，並在2003年指揮美國為首的聯軍進攻伊拉克。

不過在2004年，有美軍被揭發在伊拉克首都巴格達（Baghdad）附近一間監獄內虐待囚犯，惹來國際社會批評。拉姆斯菲爾德曾兩度向喬治布殊提出辭職，但遭到拒絕。而在民主黨2006年控制國會後，當時瀰漫反戰情感，因此喬治布殊決定辭退立場鷹派的拉姆斯菲爾德。