中國代表多國共同發言　敦促英國正視自身人權問題

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-07-01 08:38

聯合國人權理事會第47次會議與法外處決問題特別報告員舉行對話。中國常駐聯合國日內瓦代表團蔣端公使6月30日代表多個國家談到英國人權問題，敦促英國正視自身人權問題，停止各種侵犯人權行為。

新華社報道，蔣端代表俄羅斯、白羅斯（前稱白俄羅斯）、朝鮮、斯里蘭卡、伊朗、敘利亞、委內瑞拉、玻利維亞等國作共同發言。

圖為2020年12月9日，聯合國人權事務高級專員巴切萊特於聯合國瑞士日內瓦歐洲總部出席記者會。（Reuters）

蔣端表示，對英國人權狀況深表關切，指出英國長期存在系統性嚴重種族主義和種族歧視、仇恨言論、仇外心理和相關暴力行為，這些歧視行為是英國殖民主義和奴隸貿易歷史的遺毒，特別機制專家已表示關切，但英國政府任命的委員會卻試圖否認事實。

他還提到，一些英國軍人在海外軍事行動中濫殺平民，至今逍遙法外，英國企圖通過立法幫助其逃避懲罰，並指英國移民拘留中心條件惡劣，嚴重侵犯移民權利。他認為，英國出於政治目的，散佈虛假信息，以人權為藉口干涉別國內政，挑起對抗，對英國政治化行為對國際人權事業的危害深表擔憂。

蔣端敦促英國政府正視自身存在的人權問題，立即停止各種侵犯人權行為，解決種族歧視和仇恨犯罪的根源性問題，對海外軍人殺戮平民等罪行進行全面、公正調查，將責任人繩之以法，並向受害者提供救濟。他代表多個國家呼籲人權理事會持續關注英國侵犯人權問題，採取必要行動，監督英國改正錯誤。