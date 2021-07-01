民調稱中國全球聲望落後美國　拜登時代美國全球形象反彈

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-01 09:32

雖然中國抗疫表現得分提高，但中國的全球聲望仍持續落後美國，民調發現，美國總統拜登（Joe Biden）執政後，美國的全球形象出現反彈。

據美國《華爾街日報》6月30日報道，一項針對全球17個發達經濟體的最新調查發現，儘管中國在應對疫情方面得分有所提高，但中國在全球聲望方面仍落後於美國。

皮尤研究中心（Pew Research Center）調查發現，69%的受訪者對中國持負面看法。中國近鄰日本對中國的負面看法最高，高達88%，瑞典80%，澳洲78%，韓國77%，美國76%，台灣69%，只有希臘和新加坡比率最低，分別為42%和34%。

調查發現，在被問及希望與哪個國家建立更緊密的經濟聯繫時，愈來愈多的受訪者選擇了美國，而不是中國。以韓國為例，75%的受訪者支持美國，高於2015年的39%。

在抗擊疫情方面，2021年的調查顯示，大約一半的受訪者表示中國在抗擊疫情上處理得很好。

對中國抗擊疫情最積極的評價來自歐洲。在比利時、西班牙和荷蘭等國，正面看待中國抗疫表現的支持率較2020年上升了逾15個百分點。

但調查發現，隨着疫情不再是人們看待中國的主要視角，更多的問題正在通過民主與專制的框架來看待。

在接受調查的17個國家或地區中，有15個國家或地區超過80%的受訪者表示，中國不尊重人民的個人自由。

在美國，高達90%的受訪者認為北京不尊重個人自由，瑞典這一數字高達95%，韓國、澳洲及荷蘭分別為92%、91%、91%，台灣為83%。

分析稱，香港、新疆與台灣等問題，以及中國外交風格等，都是引發人們對中國持負面看法的重要因素。

相比之下，自從拜登接替特朗普（Donald Trump）以來，人們對這位美國總統的信心有所上升。以瑞典為例，85%的受訪者表示對拜登有信心，而對他的前任特朗普只有15%。

皮尤在6月初公布的另一項民調中發現，這反映了自特朗普政府讓位於拜登政府以來，美國的全球形象出現反彈。

這項調查於2021年2月至5月進行，共有來自四大洲的18,850人參與。調查涉及的經濟體包括美國、加拿大、比利時、法國、德國、澳洲、日本、新西蘭、新加坡、韓國與台灣等。