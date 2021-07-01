美國「大辭職」潮來臨 　95%員工想換工作

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-01 10:49

美國大辭職潮來臨，就業網站Monster.com最新報告顯示，在這被稱為「大辭職」（Great Resignation）的風潮中，美國高達95%的員工正考慮換工作，92%的員工甚至願意轉行尋找合適的職位。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）6月30日報道，Monster研究和洞察資深副總裁布朗薩克（Scott Blumsack）的話説：「當大家處於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情陣痛時，很多人只能低頭屈服；而現在呈現的是另一種自信。」

根據美國勞工部數據，光是4月就有400萬人辭職，創下歷史新高。與此同時，求職者有更多選擇機會。勞工部最新統計顯示，職位空缺數達創紀錄的930萬個。布朗薩克説：「這絕對是求職者想要試探性地看看有什麼選擇的原因。」

報道稱，隨着新冠疫苗接種的興起，重返辦公室的規劃也在增加，這也促使更多員工慎重考慮選擇。根據人力資源公司LaSalle Network的一份報告，在對350多位總裁、人事主管和財務負責人進行的調查中，70%表示計劃最遲在秋天之前讓員工重返辦公室。

LaSalle Network發現，在打算重啓辦公室的公司中，如何管理想要繼續遠程工作的員工是首要問題。雷坦説：「如果出現一波員工離職潮，企業就必須正視這個問題。」