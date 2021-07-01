新冠肺炎｜美媒評全球抗擊疫情能力：美國第一名　中國排第八

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-07-01 11:47

儘管美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍在持續蔓延，美媒仍將美國評為全球抗擊新冠能力最強的國家。

美國彭博社6月28日刊文稱，新冠疫情爆發一年半以來，定義這一時期最好與最糟地區的標準變了：確診、死亡病例數量和醫療系統健全曾經是最重要的指標；現在，回歸到疫情前狀態的能力意義更大，包括一個經濟體對世界的開放程度。

文章將排名標準引入了「重新開放進程」一欄，並細分為疫苗覆蓋人口、封鎖程度、航班量和疫苗接種者旅行路線。其中，航班量的指標對比了過去4週與2019年同期的飛機座位數量變化，疫苗接種者旅行路線則反映了已接種疫苗者在全球的出遊自由程度。

除此以外，排名標準還包括「新冠疫情」和「生活質量」這兩大類，參考了病例數目、社區流動性、全民醫療保險、2021年GDP增長預測、人類發展指數等指標。

文章稱，美國以其快速而廣泛的疫苗推廣，阻止了曾經的全球最嚴重疫情，目前抗疫能力居首位。

文章稱，歷史上最大規模的疫苗接種運動，正使世界部分地區廢除口罩要求、放寬各項限制和取消邊境控制，使重新開放程度成為提高生活質量的關鍵。餐館爆滿，接種過疫苗的人不再被要求戴口罩，美國人又開始度假了，因為接種率達到了總人口的一半。

文章稱，美國總排名第一呈現了高疫苗接種率的最好結果：疫情減弱、航班量接近完全恢復、接種過疫苗的人幾乎沒有旅行限制。

文章稱，在遏制新冠病毒傳播上的失敗，導致美國、英國等一些強大發達國家的疫情人均死亡率高於其他眾多經濟體。但這些地區在「走出新冠期」方面表現得「更快、更好」，這主要得益於它們取得了疫苗供應支配權。

值得一提的是，中國在美媒榜單中排名第八，台灣地區跌至第44位。