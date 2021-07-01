中共建黨百年｜新加坡總理李顯龍向習近平發賀函

撰文： 曹洋 最後更新日期： 2021-07-01 11:15

新加坡總理李顯龍7月1日以人民行動黨秘書長身份向中共中央總書記習近平致賀函，並在結尾處用中文親筆寫下一行字。

圖為2019年4月29日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見新加坡總理李顯龍。（新華社）

新加坡總理李顯龍是以新加坡人民行動黨秘書長身份發出賀函給習近平，為中共建黨100周年，致以最熱烈的祝賀。

李顯龍指出，在過去100年世界經歷巨大而迅速改變的背景下，中共帶領中國克服了諸多國內外的挑戰，並引導中國走上和平與繁榮的道路。在中共領導下，中國的發展突飛猛進，讓無數中國人民的生活水平得以提升。

賀信也寫到在習近平領導下，中國近年來成功消除絕對貧困，實現全面建成小康社會的目標。此外，中國也成功控制了國內的冠病疫情，為經濟強勁復甦鋪平道路。

賀信指出，新加坡人民行動黨和中共交往頻繁，這促使了雙方建立密切友好的關係。隨着兩國發展重心的演變，兩黨日趨緊密的關係也跟上了發展步伐，與時並進，為兩國人民帶來更多福祉。

他寫道：「我有信心，新中雙邊關係將繼續在未來不斷加強、不斷深化。祝閣下身體康泰，事事順利。我期待再度與您見面交流。」

賀信結尾，李總理用中文親筆寫下「祝賀中國政府百年華誕！」一行字。