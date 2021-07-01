撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-01 14:19

北美受到熱浪侵襲，多地天氣持續酷熱。在美國西雅圖一度升至攝氏42度，打破當地紀錄。傳統上，空調冷氣在這些地區是一種奢侈品，但隨着氣候變化夏天來的更早更熱，已愈來愈多人決定安裝冷氣避暑。

圖為6月23日，美國華盛頓斯波坎市。一戶人家正在安裝剛購買的冷氣裝置。（AP）

35歲的洛克伍德（Oliver Lockwood）幾乎一輩子都住在西雅圖，他過去一直認為冷氣不過是「弱者、懦弱的人」才用的東西。但在今年，他們一家決定要作出改變，在上周找來公司，安裝冷氣。

冷氣機傳統上是一種奢侈品

國家氣象局預測西雅圖白天氣溫最少會高達攝氏27度，在週末氣溫更會升至攝氏37度或以上，幾乎肯定會創下6月份歷史新高。

西雅圖位於華盛頓州的港口，氣候溫和。雖然夏天一般可升至攝氏30度以上，但僅限日間氣溫，只要將就一點在晚上就能享受舒適晚風。所以傳統上在西雅圖居住只會為冬天的暖氣煩惱，冷氣機是一種奢侈品。

根據美國住房調查的數據，在2013年西雅圖都會區只有31%的家庭裝有冷氣。僅僅6年後，這比例上升到44%，全區新增了數十萬部冷氣機。

但這個時代已經過去，現時的天氣已比7月最高溫的時候還要熱，令人難受。

圖為6月25日，美國西雅圖。酷熱天氣即將來臨，在緊接的數天氣溫不斷上升。（AP）

安裝預約已擠滿至8月

位於西雅圖的空調公司Evergreen Home Heating and Energy表示，過去他們的業務主要集中在暖氣過冬，但近年居民對冷氣機感興趣的人大增，每逢夏季他們的工程師忙於幫客戶安裝冷氣。

公司表示，他們今年安裝冷氣的預約已擠滿至8月，而零售店擺賣的小型冷氣機已被搶購一空。

但即管如此，西雅圖仍有一半的居民要面對沒有冷氣的酷熱問題。特別是在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，一些傳統可讓人「過冷河」享受冷氣消暑的公共設施，如圖書館或社區中心，都因疫情而關閉。一些低收入家庭及長者居民，正面臨中暑危險。

圖為6月28日，美國西雅圖。炎日下西雅圖日間氣溫升至攝氏30多度以上。（AP）

在美國，近年平均有超過600人死於酷熱天氣之下，這數字已超過美國其他天災造成死亡人數的總和。

華盛頓州氣候學家（OWSC）代表邦德（Nick Bond）表示，西雅圖地區過往每年只有約3天的時間會超過26度，但在過去十年這一數字上升至約6天。而按預測，高溫的天氣在未來20年可能會再增加至十多日。邦德形容這上升趨勢似乎無法阻擋。