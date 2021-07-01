戴安娜60歲生忌︱雕像將揭幕坐落其最愛花園　威廉哈里重聚惹關注

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-01 15:22

2021年7月1日是英國戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）的60歲生忌，倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace）同日將舉行戴妃紀念雕像揭幕儀式，雕像位置正是在戴妃生前最愛花園內。威廉王子（Prince William）與哈里王子（Prince Harry）都將出席揭幕禮紀念亡母，由於兩人近年屢傳不和，這次重聚備受關注。

傳查理斯不會出席

儀式7月1日將在肯辛頓宮的森肯花園（Sunken Garden，暫譯）舉行，威廉王子與哈里王子都會出席並致詞，戴妃的家人也會到場。至於戴妃的前夫、王儲查理斯則盛傳不會出席，據英國傳媒報道，原因是查理斯不想「舊傷痛重現」。

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雕像功臣大有來頭

戴安娜過去居住在肯辛頓宮時，森肯花園正是她最愛的地方。在2017年，即戴妃逝世20周年時，王室也有重新佈置森肯花園，在園內種滿這位人民王妃生前最愛的花，以向她致敬。

威廉與哈里在2017年時發起這個建造紀念戴妃雕像的計劃，負責操刀的雕塑家蘭克-布羅德利（Ian Rank-Broadley）也大有來頭，他曾設計英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的女王頭像，設計用於英國硬幣上。

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威廉哈里重聚受關注

哈里王子為出席這次活動，已提早從美國返國隔離，他與威廉王子這次聚首成為英國傳媒的焦點。路透社更指，王室評論員認為這將是非常尷尬的時刻，因兩人都要在鏡頭前「做戲」，但他們均不擅長隱藏自己的情緒。

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