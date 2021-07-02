一分鐘看世界｜特朗普集團面臨起訴、邪教女星判囚、馬斯克談中國

今天是7月2日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
特朗普集團面臨起訴
美國多間傳媒報道，美國前總統特朗普旗下的特朗普集團（Trump Organization）及其財務總監魏塞爾貝格會在7月1日因稅務問題而遭刑事起訴。魏塞爾貝格向紐約有關部門自首，特朗普之後批評這是新一輪「獵巫行動」……（點擊了解更多）
圖為2016年5月31日特朗普（前）在曼哈頓出席記者會，他公司特朗普集團財務總監魏塞爾貝格（後）站在其身後。（Reuters）
邪教女星判囚
美國女星、《超人前傳》女主角艾莉森（Allison Mack）因協助性愛邪教組織「NXIVM」在2018年被捕，她的案件在6月30日審理完結，判囚3年、罰款2萬美元，遠低於她所犯重罪的量刑期……（點擊了解更多）
圖為美國女星艾莉森（Allison Mack，中）與母親（右）2021年6月30日在法院外（AP）
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中共建黨100周年
中國共產黨在7月1日慶祝建黨100周年，引來新加坡、俄羅斯、朝鮮等國祝賀，日本則稱希望中國負起大國責任，美國則呼籲北京與台北對話，以和平方式解決兩岸問題。除了國家官員外，還有一位富豪發聲，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）讚嘆中國經濟繁榮的帖文引來關注……（點擊了解更多）
戴安娜雕像揭幕
7月1日是戴安娜王妃的60歲生忌，倫敦肯辛頓宮舉行戴妃紀念雕像揭幕儀式，雕像位置正是在戴妃生前最愛花園內。威廉王子與哈里王子都出席揭幕禮紀念亡母，這次重聚備受關注......（點擊了解更多）
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