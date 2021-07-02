日媒：中國人「爆買」日本物業　隔山買牛全無問題

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-02 10:07

中國人的日本購房熱曾在2016年降温，大約半年前開始再次升温。

日本講談社網站7月1日報道，中國人重回日本房地產市場一個原因是中國與歐美國家關係惡化，而安全穩定的日本是比較適合保存資產的地方。還有一個原因是，面向中國人的日本房地產介紹App紛紛面世。比如有的App刊登的房地產分別位於東京、橫濱、京都、大阪、北海道、沖繩等地，數量過萬。具體房源分類有公寓、別墅、大型建築、精品民宿、新房直銷、出租房六類。

繼東京的銀座和北海道的新雪谷後，最近大受歡迎的是日本古都京都的房地產。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後京都有望迎來大批遊客。當地裝修業人士稱：「最近接到的重裝訂單，委託人基本上都是中國人。」

在京都經營面向中國人的不動產中介公司的王穎（音）説：「雖然疫情令成交量一度低迷，但現在已回到原來水平，每月簽訂的合同有5到6個，一年算下來有50個以上。我們的很多客户是有海外留學經驗的中國精英階層。在他們看來，京都有種懷舊感。當地很多建築物使用的技術來自中國，能感受到從前的北京風情。有些中國客人看到京都後感嘆地説就像回到了唐代。」

在簽訂合同的中國客户中，有一些人甚至連看到不看就直接購買了，這令王穎十分吃驚，「2000萬日圓以下的房子，可以使用微信視頻進行遠程介紹……因為存在風險，所以我們出售5000萬日圓以上的房子時一定要陪同客人現場參觀、簽約。但也有一些中介公司直接通過微信銷售5000萬日圓以上的物業」。

不過，中國遊客常被指素質較低，假如今後爆買越發升温，京都的中國居民入住增加，安靜良好的環境和氛圍可能被破壞。對此，王穎表示「京都對建築的要求十分嚴格，且不能隨意開發。就連建築物顏色都有規定」。話雖如此，也許有一天中國人會在日本擁有數量龐大的不動產。