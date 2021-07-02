斯瓦蒂尼局勢動蕩　國王被傳已出逃　政府實施宵禁

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-02 15:28

斯瓦蒂尼（Eswatini，舊稱斯威士蘭）國內反君主制抗議活動演變成暴力衝突，國王姆斯瓦蒂三世（Mswati III）被傳已逃往國外，政府已宣布將立即實施宵禁。自本週開始的示威，已有逾20人死亡，惟政府、警方及醫療部門都未對此確認。

斯瓦蒂尼共產黨（Communist Party of Swaziland）6月29日在Facebook發文稱，姆斯瓦蒂三世在示威者28日與軍方發生暴力衝突後，當晚登上其專機。黨員丘嫩（Thokozane Kunene）向南非《目擊者新聞》（EWN）稱，國王的專機看來是在28日離開。他人現躲在南非約翰內斯堡桑頓（Sandton）地區。

2018年4月17日，台灣領導人蔡英文前往斯瓦蒂尼Lozitha王宮參加活動。（中央社）

據彭博社6月30日稱，斯瓦蒂尼政府6月29日在聲明中證實，為確保安全及避免不必要的活動，將立即實施宵禁。在這之前，斯瓦蒂尼官方發佈一項政令，禁止遞交要求對政體實施改革的請願書，抗議活動隨之升級。

《斯瓦蒂尼時報》稱，抗議者在斯瓦蒂尼城鎮西弗法內尼（Siphofaneni）燒毀數輛貨車，當地的商店也被洗劫一空。6月28日夜，斯瓦蒂尼軍隊被部署至發生騷亂的地區。

南非約翰內斯堡政治分析人士恩德洛武（Menzi Ndhlovu）預測，未來幾天斯瓦蒂尼動盪態勢恐將加劇，並蔓延至全國。斯瓦蒂尼目前的抗議活動有其直接導火索，但根源還是「對君主及其統治根深蒂固的不滿」。

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斯瓦蒂尼代理首相馬蘇庫（Themba Masuku）6月29日在Twitter上發表聲明，否認國王姆斯瓦蒂三世已逃往國外。「姆斯瓦蒂三世國王正在國內，繼續領導同政府的合作，以推進實現王國的目標。」此前，斯瓦蒂尼左翼政治力量聲稱姆斯瓦蒂三世已乘坐私人飛機前往南非。

近年來，斯瓦蒂尼已發生多起大規模示威活動，要求國王退位、解除黨禁、還政於民。

公開資料顯示，斯瓦蒂尼是非洲南部唯一迄今仍禁止政黨參加選舉的國家，也是世界上少數幾個仍實行絕對君主制的國家之一。2006年2月，斯瓦蒂尼新憲法正式頒佈實施，仍然維持國王對司法、行政、議會事務的絕對權力，對政黨合法化問題表述模糊，引起民眾極大不滿。