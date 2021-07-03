菲律賓政界有人批評中國援助項目執行太慢　北京回應

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-03 13:33

菲律賓國內因南海問題爭執不斷升級之際，菲律賓一些政界人士批評中國援助項目的執行速度過慢，中國外交部發言人汪文斌7月2日進行回應。

杜特爾特就職菲律賓總統後，改變對抗中國做法，多次訪問北京。圖為2019年8月29日，中國國家主席習近平（右）在北京釣魚台國賓館會見菲律賓總統杜特爾特。（新華社）

中國外交部網站7月2日消息顯示，汪文斌主持中國外交部例行記者會，彭博社記者提問，中國在菲律賓馬尼拉援建的岷倫洛-王城大橋（Binondo-Intramuros）項目將於2021年晚些時候竣工，這將是中方援助菲律賓的14個基建工程中首個完工項目。菲方一些政界人士批評這些項目的執行速度過慢。中方對此有何評論？

汪文斌回應稱，中菲之間一貫在相互尊重、互利共贏的基礎上積極推進合作，中方有關項目為菲方經濟社會發展做出了積極貢獻。

習近平訪問菲律賓，杜特爾特與女兒舉行歡迎儀式（點擊大圖瀏覽）：

公開資料顯示，根據初步的項目設計，岷倫洛-王城大橋是一條4行車道的橋鋼系杆拱橋，連接王城的索拉那街、河濱車道和岷倫洛區的仙費蘭洛街，總長為807米，主橋90米。岷倫洛一側延伸段488米，王城內延伸段分為193米的上行段和166米的下行段。

在2022年菲律賓總統大選來臨之際，菲律賓多位議員批評總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在南海問題上對華態度軟弱，杜特爾特反擊稱，菲律賓欠中國一筆「鉅債」，南海裁決只是一張廢紙，會把它扔進垃圾桶。多次表示不願因南海問題破壞菲中關係，稱「菲中兩國現在有（史上）最好的關係，我們不會浪費」。