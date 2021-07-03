富士急樂園「超恐怖」監獄摩天輪　前後左右上下全部鏤空嚇窒人

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-03 17:56

日本「富士急樂園」內有眾多刺激的遊樂設施，因此也號稱「絕叫系遊樂園」，園內還有一座創下健力氏世界紀錄，最長距離的鬼屋醫院。而近日樂園將再改裝自家的「閃亮之星摩天輪」，使其搖身一變成為「監獄摩天輪」，欲讓遊客在這留下「難忘的回憶」。

位於日本山梨縣的富士急樂園改裝高50公尺的大摩天輪，將纜車六面全部改為不鏽鋼牢籠，完全沒有擋風玻璃，被關在裏面的人（乘客）將感受在高空中被囚禁的滋味，在它運行的11分鐘雙腳恐怕嚇到癱軟無力，由於牢籠多有空隙，腳下鏤空的不安全感也讓人不禁起雞皮疙瘩。

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這座史無前例的監獄風摩天輪一台車廂只能容納2人，車廂內還沒有座位，富士急的用意就是要讓乘客能邊欣賞遠邊富士山邊「對自身罪刑懺悔」，也可以當作朋友間的處罰遊戲，度過這全程11分鐘的恐怖體驗。除此之外，富士急樂園還預計設計4個四面都是透明的車廂，這兩種特殊車廂7月21日登場。

消息一出後許多日本網友對這項體驗感到躍躍欲試，有人表示「會有很多人手機從縫隙間掉下去」、「可能搭乘會覺得很丟臉」、「超恐怖但感覺超好玩！」等，預計到時開放會吸引一票網友前往朝聖，不愧是絕叫系樂園，恐怖設施再添一筆。

監獄摩天輪。（圖／翻攝自富士急樂園網站）

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