美國麻省公路有武裝份子與警方通宵對峙　11人被捕

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-04 03:11

美國庥省波士頓（Boston）附近一條公路上7月3日發生武裝份子與警員對峙事件，經過十多小時後，事件最終和平解決，當局拘捕11人。

事件發生於3日凌晨大約2時，一名州警員於韋克菲爾德（Wakefield）的州際公路上發現兩架車輛停在路邊，並有一批穿上軍裝的男性手持步槍及手槍站在一旁。警員上前查問時，對方表示他們由羅德島（Rhode Island）前往緬因州（Maine）進行「訓練」。

因於該批男子持有步槍，警員要求對方展示槍械執照時，他們逃到附近叢林。

美國麻省韋克菲爾德（Wakefield）的州際公路7月3日發生對峙事件，警方加派人手到場戒備，最終事件和平解決。（AP）

當局其後派出特種部隊包圍現場，有2人在清晨向警方投降。談判專家繼續與組織領袖談判後，7人在早上10時左右自首，警方之後再發現另外兩人。警方指整個行動中都沒有開火，亦沒有人受傷。

當地傳媒最初報道指，這批疑犯是反政府組織份子，不過一名身穿軍裝的男子在YouTube否認有關說法，稱他們是來自「摩爾人崛起組織」（ Rise of the Moors）成員，而且遵守美國法院的和平法律，強調不是反政府。

該11人將會在6日出庭，預計可能被起訴違反武器法罪名。