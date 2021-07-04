新冠肺炎｜英學童自製新冠假期　睇TikTok學偽造陽性檢測結果

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-07-04 08:01

英國學童流行用果汁僞造出新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）測試陽性結果，可以令全班都有得都放假？英國傳媒7月2日報道，青少年正在使用 TikTok 來學習和交流偽造陽性檢測結果的技巧，相關發現令家長和教育界大驚。

檸檬汁、汽水、醋、各種液體被滴進新冠肺炎快速測試劑，真的出現了陽性的結果！這並非生果有病，其實是與其酸性有關。科技媒體《inewspaper》發現，相關經驗分享在 TikTok上大流行，在關鍵詞#fakecovidtest 下這類視頻被觀看超過650 萬次，一個相關帳戶就有超過２萬名追隨者，分享各種經驗交流。

《衛報》引述一名科學老師表示，從學生處見識橙汁製出「陽性」的結果：「他們說這是獲得兩星期假不用返學的好方法。「

根據英國教育部上月底公佈數據，截至6月24日的一週，37.5萬名學童即全國約5%中小學生因染疫或接觸確診者，要在家隔離，比六月初激增四倍，是英國學校自3月復課以來受疫情衝擊最嚴重的一週。

英國傳媒報道當地學生自製「陽性」病毒檢測結果的消息。（inewspaper截圖）

伯明翰大學生物統計學教授迪克斯（Jon Deeks） 批評這種做法自私，指此舉不僅影響學童個人，更影響其家庭和學校。

赫爾大學（University of Hull）教授洛奇（Mark Lorch） 則稱這類惡作劇很容易破解，只要以緩衝溶液抵消外加强酸或强碱對酸碱度的影響，以保持 pH 值相對穩定，這樣檢測的「假陽性」就會消失。

亦有意見指，這種中斷可能是短暫的，因爲按照嚴格程序，任何初步測試呈陽性的人，需隨後接受更準確的PCR測試以確認是否真的感染。

學校和學院領袖協會 (ASCL) 秘書長巴頓（Geoff Barton）表示，檢測造假的學生相信只是極少數，敦促家長加强監督同時，不失風趣地說：「對化學反應感興趣的學生，我們建議了解化學反應最佳場所學校的化學課堂。」

有家長敦促 TikTok 移除相關片段。一位 TikTok 發言人曾表示，該平台刪除了新冠肺炎 相關的醫療錯誤信息、反疫苗虛假信息等造成傷害的誤導性內容。不過這些果汁實驗片段並不在下架之列。

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