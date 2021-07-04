新冠肺炎｜世衛：列入緊急使用清單疫苗都應獲承認

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-04 21:03

世界衞生組織（WHO）發表最新聲明，認為進入WHO緊急使用名單的疫苗都應獲得各國承認。

世界衞生組織7月1日在一份聲明中提到，得到其授權緊急使用的所有新冠肺炎疫苗都應在各國開放邊境時獲得認可。

在7月1日的聲明中，世衛組織表示，如一些接種了獲得世衛組織批准疫苗的人無法受益於重新開放的旅行政策，那麼這會「進一步擴大全球疫苗鴻溝、加劇我們在疫苗分配方面已經看到的不公平現象」，「而對於那些已遭遇最沉重打擊的經濟體，這會給其增長又帶來負面影響」。

世衛組織還稱，這種做法破壞了「對已經被證明安全、有效的救命疫苗的信心」。

國藥疫苗：圖為5月6日，北馬其頓醫護人員手持中國國藥集團的新冠疫苗。（Reuters）

在對兩款中國疫苗的審核中，世衛組織表示，兩種疫苗都能大大降低住院和死亡的風險。

世界衞生組織認為，這種做法破壞了「對已經被證明安全、有效的救命疫苗的信心」。

迄今為止，世衛批准六款疫苗開。其中除了BioNTech/輝瑞、Moderna、強生和阿斯利康生產的疫苗外，也包括中國科興疫苗和國藥疫苗。

在對兩款中國疫苗的審核中，世界衛生組織表示，兩種疫苗都能大大降低住院和死亡的風險。