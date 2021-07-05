韓國執政共同民主黨內初選開跑　丁世均為牽制李在明成單一候選人

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-07-05 17:20

韓國執政黨共同民主黨正為下屆大選舉行黨內初選，參選人李光宰和丁世均7月5日宣布，兩人決定合推丁世均為單一候選人參選。韓媒指，這或成為牽制黨內大熱候選人李在明的候選人聯盟的訊號彈。李在明與在野黨大熱人選尹錫悅在多份民調中均位居前二。

李在明尹錫悅最受歡迎

蓋洛普韓國公司（Gallup Korea）2日發布關於2022年大選的民望調查，前檢察總長尹錫悅民望最高，有25%，排名第二的京畿道知事李在明則有24%。亞太環球研究集團（Global Research）4日公布的調查結果顯示李在明獲44.7%受訪者支持，而尹錫悅支持率為36.7%，另一民調機構PNR Research同日公布的民調結果則剛好相反，顯示尹錫悅領先李在明8個百分點。這些調查均顯示這2人支持率最高且旗鼓相當。

李洛淵許諾重建中產經濟

共同民主黨前黨魁李洛淵5日在Youtube宣布競逐下屆總統，承諾把全國中產階級人口比例提高至七成，減少社會不公平現象。

韓國共同民主黨前黨魁李洛淵7月5日在Youtube宣布參選2022年總統大選。（Youtube@이낙연TV）

民調顯示，李洛淵的支持率為9.4%，排第3，僅次於尹錫悅和李在明。

丁世均李光宰合推單一候選人

前總理丁世均的支持率僅得約2%。國會議員李光宰及丁世均5日在國會宣布合推丁世均為單一候選人參選。

韓聯社同日稱，這是自共同民主黨展開黨內初選以來首次有參選人合推單一候選人，此舉也許為鉗制李在明的「候選人聯盟」的訊號彈。

報道引述分析指，丁世均希望藉此提高支持率和增加與其他候選人聯手的可能。

韓國總統大選預定在2022年3月9日舉行。