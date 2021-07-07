一分鐘看世界｜Delta衝擊疫苗防護力、中歐領袖會議、4天工作實驗

今天是7月7日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
Delta衝擊疫苗防護力
變種新冠病毒影響疫苗效力，繼智利研究指科興疫苗針對變種病毒的效果較低後，以色列政府的報告指，輝瑞疫苗針對Delta變種病毒的防護力明顯下降，幸好仍能很大程度防止病情惡化及住院。Delta成為多國頭痛問題，印尼單日確診與病亡人數創新高，更面對問題如醫用氧氣短缺等……（點擊了解更多）
新冠肺炎疫情：圖為2021年6月29日在印尼雅加達一個棺材店工場內，工作人員正在製作新棺材（Reuters）
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中法德領袖會議
中歐關係一直備受關注，中國國家主席習近平、法國總統馬克龍與德國總理默克爾舉行視像峰會，包括談到中歐投資協定，法德領袖均表達支持，另一邊廂在歐洲內部，既有商界代表表態反對與中國脱鈎，也有歐洲駐華外交官關注中國人權問題。在了解中歐關係的問題時，還可看看這段關係在過去兩年來的「變」與「不變」……（點擊了解更多）
中歐關係：中國國家主席習近平、法國總統馬克龍和德國總理默克爾7月5日舉行視像峰會。（中國政府網）
冰島4天工作實驗
冰島自2015年開始一個「一周工作4天」的實驗計劃，並持續至2019年，希望藉由「支付相同薪水但工時縮短至一周4天」的情況，觀察工人的效率會出現何種變化，如今研究結果出爐，指實驗「大獲成功」......（點擊了解更多）
冰島的4天工作實驗在2015年至2019年展開，圖為2016年4月在首都雷克雅未克街頭（Getty）
延伸閱讀：工時太長工作壓力太大 胃痛想嘔又老又殘？壓力爆煲6大先兆係時候要放假！▼▼▼
邁阿密塌樓
美國邁阿密塌樓意外發生至今超過10日，當地政府決定拆除倒塌樓宇連接的建築大樓，目前意外仍有117人仍然失蹤，但政府認為能夠找到生還者的機會已十分低……（點擊了解更多）
圖為7月3日，邁阿密塌樓現場，可見樓宇有一半完全塌下，餘下的部分已嚴重受損。（Reuters）
▼▼▼點擊了解邁阿密塌樓慘劇情況▼▼▼
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