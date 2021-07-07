Pornhub著名女星握神秘硬幣墜樓亡　死前數分鐘被拍到吃薯片散步

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-07-07 04:25

知名俄羅斯AV女星Kristina Lisina以藝名Kris the Foxx闖出名堂，活躍於Pornhub和OnlyFans等各大色情網站享譽全球。惟日前她被發現於聖彼得堡的一棟22樓公寓墜樓身亡，僅29歲便香消玉殞。 奇怪的是，她墜樓時手中緊握一枚硬幣，上面寫著「你永遠在我心中」（You are always in my heart）的字句，至今未有人能對這段神祕的訊息做出解釋。當地媒體指稱她在死前數分鐘，曾被閉路電視拍到獨自在街上吃薯片散步，接著便不見人影，讓她的死因再蒙上一絲詭異氣氛。當地警方已介入調查，但尚未公布詳細案情。

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根據《紐約郵報》報導，Kristina Lisina的屍體在俄羅斯西部的涅夫斯基區發現被人發現時，身上僅有一張信用卡，沒有任何證件，警方事後才確認其身分。警方目前正在調查她的死是否和工作內容有關，她的男友事後也證實了她的死訊，由於葬禮費用龐大，他期盼外界能伸出援手，

克里斯蒂娜是西伯利亞人，她過去受訪時提到加入行色情行業，是因受不了枯燥的銀行工作。她的美豔的外型和大尺度表演，令她迅速成為全球最受歡迎的AV女優之一，至今在Pornhub已累積了數十萬的流量，她的粉絲們也紛紛湧入她的IG悼念。