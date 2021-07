Pornhub著名女星握神秘硬幣墜樓亡　死前數分鐘被拍到吃薯片散步

知名俄羅斯AV女星Kristina Lisina以藝名Kris the Foxx闖出名堂,活躍於Pornhub和OnlyFans等各大色情網站享譽全球。惟日前她被發現於聖彼得堡的一棟22樓公寓墜樓身亡,僅29歲便香消玉殞。

奇怪的是,她墜樓時手中緊握一枚硬幣,上面寫著「你永遠在我心中」(You are always in my heart)的字句,至今未有人能對這段神祕的訊息做出解釋。當地媒體指稱她在死前數分鐘,曾被閉路電視拍到獨自在街上吃薯片散步,接著便不見人影,讓她的死因再蒙上一絲詭異氣氛。當地警方已介入調查,但尚未公布詳細案情。