伊朗提煉足可發展為核彈的濃縮鈾

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-07 10:57

國際原子能機構（IAEA）稱伊朗開始提煉足以發展為核彈的濃縮鈾。英法德對此「嚴重關切」，稱伊朗此舉可能危及正在與他們進行談判。他們強烈要求伊朗停止所有違反「伊朗核協議」的活動，立即重返「維也納談判」。

聯合國轄下的IAEA發聲明稱，接獲伊朗通知，已完成提煉純度達到20%的鈾235金屬。它們已被送往位於伊斯法罕省（Esfahan）燃料製造廠的研發實驗室，日後作生產燃料之用。

簡稱「伊朗核協議」的《聯合全面行動計劃》（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）禁止所有可用於製作核彈核心的鈾金屬。伊朗此舉是違反協議。

圖為2021年4月17日，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台展示片段，顥示納坦茲核設施損毀的離心機。（AP）

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）稱伊朗的行為是不幸的倒退，但稱讓雙方恢復遵守協議的外交窗口仍敞開。

美國時任總統特朗普（Donald Trump）2018年5月8日宣布美國正式退出協議，並逐步恢復對伊制裁。伊朗則在2019年5月起逐步中止履行協議部份條款。伊朗方面堅稱，倘美取消制裁，伊方措施「完全可逆」。伊核協議各方2021年4月在維也納舉行會談，討論美伊恢復履行協議。不過談判在6月20日休會，仍未知何時復會。